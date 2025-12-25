Puedes jugar al Powerball desde México y estas son las probabilidades que tienes de hacerte millonario

El Powerball despierta el interés de miles de personas por sus premios multimillonarios y su alcance internacional. Si estás en México y te preguntas si es posible participar y qué tan reales son tus posibilidades de ganar, aquí te contamos lo que debes saber antes de comprar un boleto y probar suerte.

De acuerdo al sitio web de la popular lotería estadounidense, debes tener en cuenta ciertos aspectos para poder jugar. Sin embargo, anticiparon que desde el país actualmente no se puede comprar el boleto físico directamente, solo mediante intermediarios legales.

Así puedes probar suerte en Powerball desde México

Compra tu boleto a través de plataformas autorizadas en línea: existen servicios internacionales que compran el boleto físico en Estados Unidos en tu nombre y te envían una copia digital.

Elige tus números: debes seleccionar 5 números del 1 al 69 y 1 Powerball del 1 al 26. También puedes usar la opción de números automáticos.

Decide si quieres el Power Play: es un extra que multiplica los premios secundarios (no el jackpot).

Realiza el pago: generalmente se paga con tarjeta o métodos digitales internacionales.

Revisa los resultados: los sorteos se realizan lunes, miércoles y sábado en EE. UU.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Según análisis de herramientas digitales como Chat GPT, en la actualidad las probabilidades de ganar el premio mayor del Powerball son extremadamente bajas, más precisamente 1 entre 292,201,338.

Y esto es porque debes acertar todos los números. Es decir: 5 números del 1 al 69 y 1 número Powerball del 1 al 26. No obstante, la lotería sigue siendo popular porque ofrece jackpots multimillonarios y premios secundarios con probabilidades un poco más altas.

¿Cómo reclamar un premio de Powerball?

De acuerdo al portal Lotto America, el boleto ganador debe reclamarse en el mismo estado de EE. UU. donde se adquirió el original, y cada estado tiene un plazo limitado para hacerlo (de 90 días hasta 1 año, según la jurisdicción).

Si logras ganar este sorteo, podrás reclamarlo en persona, por correo o a través de la plataforma intermediaria (si compraste mediante un servicio online autorizado) y tendrás la opción de recibir un pago único en efectivo (suma global menor al total anunciado) o pagos anualizados (divididos en décadas).