Se pusieron de moda los Códigos Sagrados: qué son y cómo decirlos para atraer lo que quieres

Si últimamente has visto en redes los famosos Códigos Sagrados, no estás sola. Se han vuelto virales porque muchos aseguran que funcionan para atraer lo que deseas: amor, dinero, salud o incluso protección. Pero, ¿qué son realmente y cómo se usan?

Si te preguntas qué hay detrás de los famosos Códigos Sagrados, la verdad es que no es magia al azar. Son números que, desde el punto de vista de la astrología, funcionan como una especie de “frecuencia” energética: cuando los repites con intención, se dice que ayudan a enfocar tu mente y tus emociones para atraer lo que quieres, ya sea amor, dinero o bienestar.

Es como darle un pequeño empujón a tu energía para que vaya directo hacia lo que deseas.

¿Qué son los Códigos Sagrados y cómo funcionan?

Los Códigos Sagrados son combinaciones de números que, según quienes los estudian, tienen un efecto sobre nuestra energía interna. La numeróloga Julieta Rutenberg explica que cada código actúa como una “palabra” que abre ciertas puertas dentro de nosotros: no pasa nada mágico por sí solo, sino que nos ayuda a enfocarnos y a alinear lo que sentimos con lo que queremos atraer.

La idea central es que todo es energía, y los números son una forma de canalizarla. Según Gabriel Uribe, cuando repetimos un código, se dice que estamos enviando una frecuencia al universo o al “campo cuántico”, que nos responde de acuerdo con nuestra intención y coherencia interna.

Canva La Numerología asegura que puedes usar los Códigos Sagrados a tu favor

¿Cómo se usan los Códigos Sagrados para atraer lo que quieres?

La forma más común de usarlos es repetir el código 45 veces al día, durante 21 días seguidos. Puedes decirlo en voz alta, pensarlo o escribirlo: lo importante es ponerle atención y claridad, sabiendo qué quieres atraer.

Así, poco a poco, la práctica se vuelve parte de tu rutina y ayuda a que tu intención se sienta más concreta y presente en tu día a día. Por ejemplo:



Amor : 2526, 571 o 919

: 2526, 571 o 919 Salud : 838, 90504 o 718

: 838, 90504 o 718 Dinero : 42170, 897 o 1122

: 42170, 897 o 1122 Protección : 888, 344 o 529

: 888, 344 o 529 Autoestima : 877

: 877 Liberarse de la culpa : 339

: 339 Aprender a poner límites : 728

: 728 Vencer miedos : 680

: 680 Ansiedad : 363

: 363 Encontrar empleo: 5600 o 454545

De acuerdo con la Revista de Numerología y Energía, existen cientos de códigos, y cada uno funciona según la intención y el enfoque de quien lo utiliza.

Canva Los Códigos Secretos son combinaciones de números que al repetirlos constantemente ayudan a manifestar y enfocarte en tus deseos

¿Por qué los Códigos Secretos funcionan, según expertos?

Especialistas en Psicología Energética explican que los códigos actúan como activadores internos. Al repetirlos, la mente se enfoca en un objetivo y las emociones se alinean con esa intención. Esto genera un efecto de manifestación que puede influir en decisiones, oportunidades y percepción del entorno.

No es magia instantánea, sino una técnica de concentración y energía que ayuda a potenciar tu enfoque y claridad mental, lo que aumenta la probabilidad de que tus deseos se materialicen de manera más consciente.