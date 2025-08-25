Estos son los alimentos que hacen amarillos tus dientes

Tener un buen aspecto de nuestros dientes es de gran relevancia, puesto que nos aporta una sensación de limpieza para nosotros y los demás, por lo que es importante mantenerlos siempre limpios. Sin embargo, hay alimentos que por sus características pueden provocar que nuestras piezas dentales sean amarillos, por lo que debemos tener mucho cuidado.

Para que los evites al máximo, te diremos cuáles son esos insumos que provocan esa tonalidad, por lo que vamos a emplear la opinión de los expertos. Además, de detallarte algunas recomendaciones que te serán de gran utilidad.

¿Qué alimentos pueden pigmentar los dientes?

La doctora Gretel en su cuenta de tiktok (@dra.gretelmv), explica que hay alimentos que, al consumirse diariamente o con abundante frecuencia, pueden favorecer a que se hagan amarillos los dientes. Por lo que es importante disminuir su consumo:

Vino tinto, debido al color púrpura que tiene la bebida.

Café, es una de las principales bebidas que se encargan de pintar la dentadura.

Los taninos del té favorecen a manchar las piezas dentales.

Vinagre, además de manchar los dientes, por su acidez provoca el daño del esmalte.

Gaseosas, refrescos y bebidas azucaradas, debido al alto nivel de azúcar.

Además de todos los alimentos, que ya mencionamos, se incluyen también los zumos de frutas, chocolates y el curry, siendo elementos con los que debemos tener mucho cuidado para que no ensucien nuestra sonrisa.

¿Cómo podemos evitar la pigmentación?

Por suerte, hay muchas opciones que podemos hacer para evitar que los alimentos mencionados anteriormente hagan amarillos nuestros dientes, pequeños consejos que nos ayudaran a mantener una dentadura blanca y libre de suciedad:



Claramente, el principal punto es disminuir su consumo lo más posible.

Lávate los dientes después de consumirlos y consume abundante agua, son factores que te ayudarán a eliminar las partículas que tengas en la dentadura, evitando la pigmentación.

Son dos pequeños hábitos que te favorecerá notablemente. Obviamente, no olvides acudir al dentista periódicamente, puesto que será el encargado de ayudarte a mantener una sonrisa espectacular empleando las mejores técnicas para tu salud bucal.