¿Qué bolso llevar este verano? Estas son las tendencias que dominan 2025

¿Quién dijo que un bolso no es importante en los looks? No solo funciona como un accesorio práctico para transportar pertenencias, sino que también tiene un gran poder para elevar y transformar una combinación por completo. Esta temporada 2025, el énfasis está puesto varios protagonistas que oscilan entre tamaños pequeños y XL, colores coloridos pero también oscuros. ¿Cuál refleja mejor tu personalidad?

Los bolsos que son tendencia en 2025

Según Vanity Fair, estos son los infaltables, apostando por diseños versátiles, colores vivos y materiales naturales:



Estampado de cocodrilo: Este tipo de estampado simula las escamas del cocodrilo, ofreciendo textura y un toque de lujo que puede encontrarse en bolsos de diferentes estilos y tamaños. Se destaca su textura, elegancia y capacidad para elevar cualquier outfit con un toque sofisticado y atemporal.

Este tipo de estampado simula las escamas del cocodrilo, ofreciendo textura y un toque de lujo que puede encontrarse en bolsos de diferentes estilos y tamaños. Se destaca su textura, elegancia y capacidad para elevar cualquier outfit con un toque sofisticado y atemporal. Asa XL: El bolso ASA XL se caracteriza por ser un bolso de tamaño grande, extra large, con asa corta o asa superior, ideal para quienes buscan funcionalidad y estilo en un solo accesorio.

El bolso ASA XL se caracteriza por ser un bolso de tamaño grande, extra large, con asa corta o asa superior, ideal para quienes buscan funcionalidad y estilo en un solo accesorio. Rectangular: El bolso rectangular se impone como una tendencia clave, destacando especialmente los diseños tipo sobre con solapa que combinan simplicidad, comodidad y espacio. En cuanto a materiales y detalles, se apuesta por texturas variadas

El bolso rectangular se impone como una tendencia clave, destacando especialmente los diseños tipo sobre con solapa que combinan simplicidad, comodidad y espacio. En cuanto a materiales y detalles, Bolso de Viaje: Se prefieren diseños espaciosos y multifuncionales, como mochilas convertibles que pueden transformarse en maletines o bolsas de viaje más grandes, adaptándose a distintas necesidades. Algodón orgánico, cáñamo y cueros biodegradables se llevan las miradas.

Se prefieren diseños espaciosos y multifuncionales, como mochilas convertibles que pueden transformarse en maletines o bolsas de viaje más grandes, adaptándose a distintas necesidades. Algodón orgánico, cáñamo y cueros biodegradables se llevan las miradas. Cesta: Firmas reconocidas han apostado por bolsos de rafia que van más allá del clásico diseño playero, incorporando formas modernas y detalles sofisticados que los hacen versátiles para diferentes ocasiones.

cumhurkaplan/Getty Images Bolso estilo cuadrado y reptil: el infaltable de la primera/verano

Te puede interesar: Plantas resistentes para jardín: las mejores opciones para el clima de México

¿Qué otro tipo de bolso también será tendencia?

A esta extensa lista, también se suma el “Trapecio”; un bolso, con base ancha y forma trapezoidal, es fácil de llevar y se adapta a diversas ocasiones, desde el día a día hasta eventos más formales. Se apuestan por modelos en piel, generalmente en tonos sobrios como negro o marrón chocolate.

Te puede interesar: Estos son los 10 trucos fáciles para ahorrar energía en casa y pagar menos luz

Programa 28 de marzo 2025 Parte 1 | ¡Moda divertida para primavera! [VIDEO] Además, aprendimos a preparar unas ricas mini hamburguesas de pollo al lado de El Chino en la cocina. ¡Anota cada detalle y prepara la receta en casa!

Además, se suma el bolso con flecos estilo boho, esta tendencia aporta un aire casual y desenfadado, ideal para looks informales o especiales.