Esto significa soñar con una persona fallecida, según la psicología

Uno de los sueños más recurrentes es el de soñar con personas que han fallecido. Los mismos pueden despertar diversas emociones o incomodidad. No sientas miedo ni caigas inmediatamente en la superstición ya que la psicología tiene una respuesta a estos acontecimientos.

La psicología nos dice que “soñar con personas que han fallecido es una experiencia muy humana y cargada de significado emocional”, que nos permite saber un poco más de nuestro mundo interior.

¿Qué significa soñar con personas fallecidas, según la psicología?

Cerrar ciclos emocionales

Una de las primeras interpretaciones es que si soñamos con alguien que no está es porque hay una necesidad inconsciente de cerrar ciclos emocionales. Si la pérdida es reciente o inesperada pues la mente buscará un espacio simbólico para decir adiós.

Un duelo no elaborado

También es muy común que estos sueños aparezcan cuando “el duelo no está completamente elaborado”. Es por esto que puede ocurrir con una pérdida reciente e incluso con personas que han fallecido hace mucho tiempo.

El papel de la nostalgia

Hay otra interpretación que se puede hacer sobre estos sueños y se relaciona con la nostalgia y el anhelo de protección. La psicología dice que la persona fallecida a menudo representa un símbolo de seguridad, amor incondicional o apoyo, y en momentos de vulnerabilidad buscamos reencontrar esa sensación en el mundo onírico.

Transformación personal

EL psicoanálisis nos dice que soñar con alguien que ha muerto puede ser un signo de transformación personal. Esa persona puede simbolizar el cierre de una etapa y el surgimiento de otra. Ayuda a poder integrar cambios internos y a madurar emocionalmente en nuestro camino de vida.

Más allá de la superstición

Por último también puede ser considerado este sueño como visitas del más allá o encuentros paranormales. Pero psicológicamente no es una interpretación de lo más científica.

