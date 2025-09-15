¿Cómo quitarle lo ácido a la salsa verde para las fiestas patrias? Tips de cocina

Dentro de las fiestas patrias no debe faltar el picante, elemento que se encargará de darle un mejor sabor a todos los platillos que vayamos a probar. La salsa verde es una de las más consumidas por el público, aportando un plus a tu comida. Aunque es sencilla de hacer, hay que tener mucho cuidado, ya que puede tener una sensación muy ácida.

Para que esa situación no te ocurra en tu preparación. Te explicaremos cómo puedes quitarle el ácido de forma sencilla con unos tips de cocina, los cuales son indispensables conocer para poder aplicar en nuestras suculentas preparaciones.

¿Cómo quitarle la acidez de la salsa?

Los tips de cocina han sido pasados de generación en generación, permitiendo que los nuevos chefs de los hogares puedan emplearlos en situaciones de emergencia. Es usual que al momento de hacer una salsa verde pueda quedar ligeramente ácida, provocando afectaciones en la preparación o que sea poco apetecible para el usuario.

Por suerte, existen múltiples formas de quitarle el ácido, permitiendo que la preparación tenga un gran sabor durante las fiestas patrias o a la hora de la comida. Una vez que estés cocinando tu salsa, agrega media cucharadita de bicarbonato de sodio, mezclamos y probamos. De ser necesario, agrega más. Hazlo poco a poco hasta obtener el sabor deseado.

Otra opción que puede incorporar, es azúcar morena, igualmente favorecerá a disminuir su acidez, obteniendo un sabor balanceado que podrás disfrutar en tus platillos. Igualmente, no agregues mucha, con solo media cucharadita será suficiente, vela probando hasta obtener el sabor deseado.

¿Cómo prevenir la acidez en una salsa?

Aunque ya existen muchos tips de cocina para quitarle el ácido a la salsa verde, también hay consejos que nos pueden ayudar a prevenir ese efecto en la preparación. Para ello, te compartimos lo siguiente para que sepas cómo reaccionar al respecto:

No tatemar los tomates

Usar una cantidad excesiva de tomates

Seleccionar tomates inmaduros

No estén bien lavados.

Es fundamental que consideres los aspectos anteriores, de esta manera evitaremos tener una preparación muy ácida, afectando su sabor. Aun así, ya sabes los consejos anteriores para disminuir su acidez, ponlos a prueba y disfruta de una exquisita salsa en las fiestas patrias.