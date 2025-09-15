Maribel Guardia confirmó que tiene una orden de restricción contra reconocido periodista; esta es la escandalosa razón

Maribel Guardia es uno de los personajes de la farándula que más ha dado material para hablar a los medios de comunicación. Los problemas familiares con el nieto siguen dejando muchas cosas que se comentan con regularidad y ahora ella misma confirmó que al sobrepasarse límites, Gustavo Adolfo Infante terminó con una orden de restricción en su contra.

¿Por qué Maribel Guardia emitió esta orden de restricción?

Ella no publicó que emitiría una orden de restricción, sino que esto se dio a conocer vía redes sociales. Esto provocó que al llegar a Cozumel los medios de comunicación le preguntaran sobre esta situación. Allí la actriz y modelo declaró que se rebasaron límites, por lo que prefiere mantener a este comunicador lejano a ella de manera inmediata.

“Sí, así fue. Creo que hay cosas que la prensa tiene que comentar y hablar, pero cuando te tomas ya algo a nivel personal y ofendes a niveles tan profundos como lo hizo él, si era importante ponerle un hasta aquí”.

Sin embargo, cuando le cuestionaron si esta medida se realizó como prevención por la información que pudiera tener el periodista, Maribel simplemente lanzó una risa y se retiró del encuentro de chacaleo con la prensa.

¿En qué consiste la orden de restricción que Maribel Guardia impuso?

Con información de nuestra conductora de VLA, Flor Rubio, esta situación legal sería un golpe lo suficientemente contundente para evitar que Gustavo Adolfo hable de la propia Maribel y de Marco Chacón. Esto provocaría que evidentemente no pueda acercarse a ellos de manera presencial, además de prohibiciones para contactos por teléfono, medios de difusión tradicionales o en las propias redes sociales.

Es decir, no hay manera de que el periodista mencione a la pareja en ningún medio de comunicación. Parece que la ley protegerá a Maribel y a Marco, pues también se ordenó la eliminación de audios o videos relacionados al caso.