Estos son los rasgos de las personas que hablan poco y escuchan mucho, según la psicología

La necesidad de opinar se ha vuelto un ámbito fundamental en la sociedad mexicana pese a que, en esencia, las personas no conozcan del todo el tema al que se refiere. Esta situación hace que algunas personas, de acuerdo con la psicología, tengan rasgos interesantes en torno a quienes hablan poco y deciden escuchar mucho.

Seguramente conoces a alguien, ya sea en tu círculo social, familiar o laboral, que toma la decisión consciente de hablar poco y, a su vez, de escuchar lo que los demás quieren decir. Estos rasgos no han pasado desapercibidos para la psicología, quien ha concedido detalles interesantes respecto a este tipo de personas.

¿Qué dice la psicología de las personas que hablan poco y escuchan mucho?

En primera instancia, expertos en psicología mencionan que el silencio no necesariamente sugiere una falta de interés en la persona, sino más bien un método distinto en cuanto al proceso de información se refiere, así como la forma en cómo estos seres se desarrollan con los demás mediante distintas habilidades menos conocidas.

Y es que, de acuerdo con Psychology Today, aquellas personas que hablan poco tienen rasgos más reflexivos e introspectivos, por lo que tienden a analizar las situaciones con más calma antes de intervenir directamente en ellas. Este hecho, a su vez, les permite generar opiniones mucho más analíticas en relación a los demás.

Del mismo modo, se establece que uno de los rasgos más destacados de estas personas es su capacidad de escuchar sin interrumpir a los demás. No se trata solo de prestar atención a lo que se dice, sino también a los gestos que estos utilizan, así como a las emociones y al tono que realiza al momento de expresar su opinión.

¿Las personas que hablan poco tienen más inteligencia emocional?

Expertos en psicología mencionan que las personas que realizan una observación constante tienen la capacidad de reconocer los estados emocionales de los demás con cierto grado de facilidad, lo cual les permite tener una regulación más clara no solo de sus palabras, sino también de las reacciones que tendrán con ellos.