Los rasgos de las personas que siempre interrumpen a los demás, según la psicología

¿Alguna vez te ha sucedido que te encuentras en una conversación grupal y, precisamente al momento de exponer alguna idea, otra persona te interrumpe? Esta situación suele ser más común de lo que crees, motivo por el cual los expertos en psicología han brindado detalles respecto a los rasgos principales de estos seres.

Interrumpir a una persona cuando está hablando puede generar el enojo de esta, pues se puede considerar una falta de respeto hacia las ideas que estaba plasmando. Tal situación se puede suscitar en distintos apartados, ya sea en reuniones laborales, grupos escolares o, bien, en fiestas sociales o amorosas.

¿Qué dice la psicología respecto a las personas que interrumpen a los demás?

Expertos en psicología establecen que las personas que interrumpen a los demás no solo lo hacen por mala educación, sino que también puede guarda relación con la manera de no olvidar algo que es importante en el diálogo, lo cual les impide mantener la calma y, en el momento menos inoportuno, decir lo que están pensando.

Ante este hecho, la psicóloga Rebeca Cáceres menciona que quien interrumpe no lo hace para “molestar” a la otra persona, sino que más bien es una manera aprendida de comunicación y autorregulación con los demás. Esto guarda estrecha relación con la dificultad de estas personas por tolerar su momento de hablar o, bien, las opiniones de los demás.

Bajo este contexto, la experta explica que este tipo de personas cuentan con un exceso de activación mental y, a su vez, la necesidad de participar y, por qué no, tener la última palabra en un debate o conversación. En síntesis, interrumpir a los demás no es más que un reflejo automático y no una decisión consciente per sé.

¿Interrumpir a los demás sugiere la posibilidad de poner límites con los demás?

Cáceres hace hincapié en que, en ocasiones, las personas que interrumpen a los demás suelen poner límites a un hecho abusivo que se está realizando en ese momento. Finalmente, realizar este acto constantemente puede responder a la forma en cómo este sujeto gestiona la atención propia y para con los demás.