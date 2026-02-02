Esto significa que una persona no publique nada en redes sociales, según la psicología

Seguramente has notado cómo algunas personas que tienes agregadas en tus plataformas favoritas, ya sean cercanas o no a ti, nunca suelen subir contenido a sus redes sociales , lo cual hace que estas pasen desapercibidas la mayor parte del tiempo. Ahora bien, ¿existe un significado detrás de esto, según la psicología?

Como sabes, en los últimos meses la psicología se ha dedicado a contestar ciertos cuestionamientos de la vida diaria o, bien, algunas curiosidades que inundan el apartado digital. Una de ellas guarda estrecha relación con las personas que no suelen publicar nada en las redes sociales y que, en consecuencia, parecen entes “fantasma”.

¿Por qué hay personas que no publican nada en redes sociales, según la psicología?

Olga Albaladejo, experta en psicología, explica que, en esencia, no hay nada negativo en aquellas personas que no suelen publicar nada en sus redes sociales. En otras palabras, su nula interacción en estas no deriva del desinterés, la pasividad o el miedo a mostrarse, hechos que se presentaron como antecedentes en distintas plataformas.

La psicóloga cuenta que esto responde a algunos rasgos característicos entre estas personas, entre el que destaca su capacidad de ser más observadoras y reflexivas, así como el gusto que tienen por proteger su intimidad ante la sensación de colocar un límite claro y preciso en lugares digitales en donde prácticamente todo se cuenta.

Estas personas, además, cuentan con una seguridad propia importante al no “necesitar” de los Me Gusta para elevar su autoestima ante cualquier publicación. Finalmente, otro rasgo distintivo de estos seres puede ser el hecho de ser más sensibles a la crítica negativa, misma que suele aparecer en este tipo de redes sociales.

¿Estas personas son más conscientes del uso de las redes sociales?

Finalmente, la experta en psicología menciona que este tipo de personas suele ser mucho más consciente del uso de las redes sociales , pues suelen ser utilizadas más bajo un aspecto informativo, dinámico o de inspiración en lugar de compartir su día a día con personas que posiblemente están alejadas de su entorno.