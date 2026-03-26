Por esta razón los jóvenes prefieren parejas mayores, según la psicología

Seguramente has notado cómo algunos patrones han comenzado a repetirse con fuerza entre las nuevas generaciones, y una de ellas guarda relación a la forma en la que estos jóvenes deciden tener como parejas sentimentales a hombres o mujeres de mayor edad. Ahora bien, ¿qué piensan de esto los expertos en psicología?

Como sabes, la psicología ha logrado responder a una serie de preguntas que se han vuelto virales en el mundo de las redes sociales. Una de estas, curiosamente, guarda relación a aquellos patrones en los los jóvenes toman la decisión consciente de escoger parejas, hombres o mujeres, que tengan una edad más avanzada que ellos.

¿Por qué los jóvenes prefieren parejas mayores, según la psicología?

Más allá de responder a ciertos estereotipos estéticos o de belleza, expertos en psicología mencionan que este fenómeno deriva de la forma en cómo los jóvenes han comenzado a entender las relaciones amorosas; es decir, el rol que tanto el hombre como la mujer tienen en esta clase de vínculos con el paso de los años.

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@andres_varillas ¿Y por qué a las mayores les gustan tanto los colágenos? 😱😱😱😱😱😱😱😱😱 ♬ sonido original - Andrés Varillas

Ahora, más allá de buscar estabilidad social o económica, los jóvenes tienen la intención clara de crecer a nivel personal, por lo que el vínculo amoroso ahora es más un espacio de expansión emocional, y ya no un refugio que llegó a ser en el pasado o, bien, en distintas generaciones en donde se buscaba una pareja para esta situación.

Es así como la capacidad emocional se ha convertido en una de las atracciones más valoradas por las nuevas generaciones, mismas que entienden que esta virtud, normalmente, se encuentra en personas de edad más avanzada mediante distintas acciones relacionadas con el diálogo, la disposición y la empatía, por citar algunos ejemplos.

¿Una transformación social a través de una pareja más grande?

Expertos en psicología mencionan que este tipo de relaciones suman una transformación social más amplia, lo cual aleja a estas personas de los patrones históricos en donde el hombre llevaba el dinero al hogar, mientras que la mujer se encargaba de los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos.