Conoce la razón por la que NUNCA debes dormir con los lentes de contacto puestos

Los lentes de contacto se han vuelto uno de los últimos gritos de la moda en México y el resto del mundo, pues además de ser fundamentales en el proceso de ver mejor, también cuentan con distintos estilos que hacen que tus ojos luzcan mejor y más hermosos a la vista pública. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que nunca debes dormir con ellos?

Mucho se ha hablado respecto a la forma en cómo varias personas deciden ir a la cama y descansar sin quitarse los lentes de contacto, pues consideran que no existe problema en esta acción. Ante ello, Jennifer Churchill en la página AAO.org ha revelado las razones por las cuales es peligroso dormir con ellos. ¿Quieres conocer las principales?

¿Por qué no es bueno dormir con los lentes de contacto puestos?

De acuerdo con la fuente antes mencionada, dormir con los lentes de contacto puestos aumenta la probabilidad de sufrir infecciones oculares de seis a ocho veces más que aquellas personas que los retiran antes de ir a la cama, lo cual sugiere una de las causas más comunes que existen, sobre todo, entre los adolescentes que utilizan este producto.

Y es que, más allá de tratarse de lentes de contacto de uso prolongado o, bien, de un uso más ocasional, la realidad es que los informes de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades demuestran que los daños a la visión de estas personas pueden agravarse aún más si realizan esta actividad de forma cotidiana.

De hecho, el Dr. Thomas Steinemann establece que la popularidad de los lentes de contacto guarda estrecha relación con la poca preocupación que sus pacientes tienen al momento de cuidarlos, lo cual eleva considerablemente las enfermedades relacionadas con su uso. Por tal motivo, instó a tomar medidas cada vez más emergentes al respecto.

¿Pacientes que usan lentes de contacto tienen mala higiene?

De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del 2015, el 99 por ciento de las personas que utilizan lentes de contacto admitieron tener al menos un mal hábito de higiene , entre los que destacan el lavado de sus anteojos con agua corriente, ducharse con los lentes puestos o, bien, reutilizar la solución de limpieza de estos lentes.