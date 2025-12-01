Qué significa usar lentes de sol todos los días, según la psicología

Usar lentes de sol todos los días es una costumbre que muchas personas adoptan casi sin pensarlo, pero que para la psicología puede tener un trasfondo interesante. Más allá de proteger la vista o complementar un look, este accesorio puede revelar cómo alguien se muestra (o se resguarda) frente al mundo, y qué papel juega en su manera de vincularse con su entorno.

Según especialistas del portal Psychology Today, para muchos individuos, los anteojos funcionan como una barrera simbólica, es decir, un modo de marcar distancia, mantener cierta reserva emocional o sentirse más seguras en espacios sociales. Al cubrir los ojos, que son una de las zonas más expresivas del rostro, brindan la sensación de controlar mejor cómo uno se muestra y qué deja ver de sí mismo.

Asimismo, también pueden asociarse a una forma de identidad personal: quienes los utilizan siempre suelen sentir que forman parte de su estilo, de su presencia y hasta de su "personaje" público. En otros casos, este hábito responde a una búsqueda de comodidad emocional, ya que reducen la sensación de exposición y permiten enfrentar situaciones cotidianas con mayor confianza.

Los cuidados que debes tener a la hora de usar lentes de sol

Sin embargo, también es necesario tener ciertos cuidados si usas anteojos de sol a menudo, entre los que mencionaron:

