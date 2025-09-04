Receta fácil con pocos insumos para mejorar el colágeno en tu piel

El colágeno en tu piel se encarga de proporcionarle elasticidad y firmeza, logrando que tenga un aspecto joven. Sin embargo, con el paso de los años, su producción comienza a disminuir, haciendo que las arrugas sean más visibles. Aunque no se puede detener, es posible hacer que sea menos visible.

Hay una receta fácil con pocos insumos que nos puede ayudar a dicho proceso, logrando que nuestra piel luzca más joven y evitemos que las arrugas sean más visibles. Para que lo puedas incorporar en tu dieta, te explicaremos cómo hacerlo.

¿Cuándo disminuye la producción de colágeno?

Es fundamental aclarar que el colágeno en tu piel nunca desaparece, pero su producción comienza a disminuir, provocando que las arrugas sean más prominentes y visibles. Se estima que su disminución empieza desde los 25 años, siendo un proceso gradual.

Por si fuera poco, la edad no es el único factor que puede afectar, también la exposición bajo el sol sin protector, el tabaquismo, y una alimentación no balanceada, son situaciones que van a perjudicar tu piel notablemente, haciendo que las arrugas sean más presentes y que la producción de colágeno sea menor.

¿Cómo generar colágeno en la piel?

Como se mencionó al inicio, no es posible detener dicho factor, ya que es un proceso natural del envejecimiento, pero es algo que podemos prevenir. La creadora de contenido, PAM, compartió una receta fácil con pocos insumos, con el cual podremos cuidar el colágeno de tu piel, logrando un mejor aspecto. Solamente realiza lo siguiente:

Saca una infusión de té verde, de preferencia que sean hojas sueltas. En una taza coloca una cucharada y agrega media taza de agua caliente, espera 3 minutos para que se haga la bebida. Colamos la bebida. En otra media taza de agua caliente, agrega cuadros de jengibre para hacer una infusión. Esperamos otros 3 minutos y colamos. En una olla agrega una taza de agua tibia con 4 sobres de grenetina sin sabor. Al hidratarse, mete al microondas y calienta por lapsos de 5 segundos hasta que sea líquida. En otro recipiente agrega una mitad de limón amarillo. Todos los insumos colócalos en un molde cuadrado, mézclalos junto a una cucharada de miel. Metemos al refrigerador hasta que se gelatinice y disfruta la receta fácil con pocos insumos.

Aunque es un proceso fácil que te ayudará, procura tener una buena alimentación, hábitos saludables y cuidar tu piel, serán factores que te favorecen notablemente.