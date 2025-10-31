Aguinaldo 2025: ¿Cuánto dinero recibirán los trabajadores que ganan el salario mínimo? Este es el MONTO

Todo está listo para que millones de personas alrededor del país reciban el aguinaldo, una prestación que se entrega a finales de año y que se ocupa para solventar las necesidades económicas del cierre del 2025. En ese sentido, ¿te has preguntado cuánto dinero recibirán los trabajadores que ganan el salario mínimo?

Dentro de los rumores que indican que el salario mínimo en México tendrá un aumento para el siguiente año, algunas personas se han preguntado cuánto dinero recibirán estos trabajadores correspondiente al aguinaldo, el cual es una prestación que se entrega por ley a finales de diciembre.

¿Cuánto recibirán de aguinaldo los trabajadores que ganan el salario mínimo?

Lo primero que tienes que saber es que el monto del aguinaldo no es el mismo para cada trabajador, pues este varía de acuerdo a la zona del país en donde se trabaje. Y es que, mientras en la zona general el pago diario del salario mínimo es de 278.80 pesos, en la zona libre de la frontera este es de 419.88 pesos.

Si nos basamos en estos números, y de acuerdo con información del portal Terra, el aguinaldo para quienes trabajan en la zona general sería de alrededor de cuatro mil 182 pesos. En tanto, para quienes forman parte de la zona libre de la frontera, su correspondiente será de seis mil 298.20 pesos.

¿Cuándo es el último día para depositar el aguinaldo 2025?

Recuerda que los patrones tienen hasta el 20 de diciembre para depositar el pago correspondiente al aguinaldo, pues de lo contrario estos estarían faltando a una acción legal. Ten en cuenta, además, que si no se ha cumplido con un año completo laborado el trabajador tiene derecho a una parte proporcional del aguinaldo.

El pago de la prestación, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se realiza a través de un mínimo de 15 días de salario base, y sirve para solventar los gastos del cierre de año relacionados con la cena de Navidad y Año Nuevo, así como los regalos del 24 de diciembre y de Día de Reyes.