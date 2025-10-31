Juan Osorio y su esposa impusieron una demanda contra Niurka

El nombre de la bailarina Niurka Marcos vuelve a estar en el centro de una polémica por sus declaraciones. En esta oportunidad, la vedette fue demandada por su expareja, el productor Juan Osorio, y su actual esposa Eva Daniela para que deje de hablar de ellos.

El pleito entre Niurka Marcos y Juan Osorio continúa [VIDEO] Niurka y Juan Osorio continúan el pleito tras todo el escándalo ocurrido con ‘Aventurera’. Juan Osorio imitó a Niurka y ella no se quedó callada.

La demanda en contra de Niurka Marcos llega luego de que esta se refiriera abiertamente al padre de su hijo menor en reiteradas oportunidades. Por lo tanto, la famosa cubana tiene prohibido volver a mencionarlos y, en caso de no acatar la medida, podría ser sancionada con una millonaria multa.

¿Qué dijo Niurka sobre Juan Osorio?

Fue en el programa “Todo para la Mujer” que la abogada de Juan Osorio, Daniela Lucio, precisó que Niurka fue notificada de la demanda en su contra. “Se han hecho declaraciones desde hace mucho tiempo en contra de mi representado, el señor Juan Osorio y la señora Eva Daniela”, remarcó la letrada.

Recientemente, en un podcast, Niurka mencionó que Juan Osorio le había advertido que tiene prohibido mencionarlo por lo que afirmó que prometió “no mencionar nunca más, ni para bien ni para mal, el nombre del señor”. “Veremos que dice el destino, el karma y la vida misma”, cerró la vedette.

¿Niurka podría afrontar una multa millonaria?

De acuerdo a lo expresado por la abogada de Juan Osorio, “al hacer las declaraciones está violentando y afectando el derecho a la imagen” de su defendido por lo que la demanda “es una carta de advertencia”. El objetivo es que Niurka no haga “manifestaciones de manera peyorativa, denostativa” contra el productor y su esposa.

En este marco, Daniela Lucio remarcó que el equipo legal que representa a Juan Osorio y Eva Daniela monitorea las oportunidades en que Niurka Marcos habla públicamente y, en caso de ser necesario, podrían interponer una demanda civil por el daño moral, por lo que la bailarina cubana podría ser sancionada con una multa que “se puede cuantificar en unos 20 millones de pesos”.