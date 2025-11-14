Reconocida influencer le fue infiel a su esposo con uno de sus amigos y él fue quien confesó todos los detalles

Un escándalo involucra a una reconocida influencer y a su círculo más cercano. Versiones que comenzaron a circular señalan que la famosa mujer tuvo un romance con uno de los amigos de su esposo, y que fue precisamente él quien decidió contar su versión de los hechos.

Keita Baldé se convirtió en protagonista de un revuelo mediático luego de reconocer públicamente que tuvo un romance con Wanda Nara, aparentemente en el 2022, lo que desató una guerra legal entre el futbolista senegalés y la empresaria argentina.

Según comentó el jugador, ese vínculo fue "un error", pero aseguró que lo que más lo afectó es el alcance global que tomó el affaire, debido a la posterior separación de la mujer con su compañero de equipo Mauro Icardi. Si bien estas declaraciones no son recientes, es una polémica que continúa teniendo relevancia en el mundo del espectáculo.

X (@porqueTTarg)

Esto dijo Keita Baldé sobre su relación con Wanda Nara

Todo comenzó cuando en una entrevista en el programa Verissimo de Italia, Simona Guatieri, exmujer del futbolista, reconoció que sigue enamorada de su exesposo y padre de sus dos hijos, Thiago e Isabel. Aunque aclaró que "le cuesta mucho superar la infidelidad" con Nara, él mandó un mensaje confirmando el desliz y aseguró que está arrepentido de haberse acercado la influencer.

"Traición es una palabra que duele. Cometí el mayor error de mi vida, con la mujer de mi vida. El juego de Mauro y Wanda no pertenece a mi vida. No tenían corazón. Simona es la única mujer que amaré por siempre", expresó el jugador.

Baldé lleva a la justicia a Wanda Nara

Asimismo, el vínculo entre Baldé y Nara no solo ha reavivado rumores de infidelidad, sino que también ha desencadenado una batalla legal por reputaciones, imágenes públicas y derechos íntimos.

En medio de la polémica, el deportista presentó una denuncia legal junto a su exesposa contra Wanda e Icardi por "daños, perjuicios y hostigamiento sistemático". En su comunicado público, Baldé señaló que recurre a sus abogados para "proteger su reputación" y el bienestar de sus hijos.