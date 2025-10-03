Revelan impactante dato a cinco meses de la muerte de Valeria Márquez

Han pasado varios meses desde que sucedió el asesinato de Valeria Márquez, una joven influencer que se encontraba en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, cuando fue atacada de forma directa. Recordemos que los hechos se dieron a conocer cuando la joven estaba haciendo una transmisión en vivo para sus redes sociales, lo que dejó a sus seguidores sin palabras.

Sin embargo, las autoridades mencionaron que trabajan arduamente para poder encontrar a los culpables. Aunque, en las últimas noticias se mencionó que la investigación no avanza debido a la falta de cooperación en las declaraciones y las fallas en las declaraciones de algunos testigos, pues estas no han logrado ser compatibles.

¡Influencer Valeria Márquez muere durante video en vivo! Sergio Sepúlveda te cuenta más [VIDEO] Poco antes, durante la misma transmisión en vivo que realizaba, la influencer Valería Marquéz fue avisada sobre un hombre misterioso que la fue a buscar.

¿Qué ha pasado con la investigación de la muerte de Valeria Márquez?

Incluso, fue la Fiscalía de Jalisco, la encargada de mencionar que hasta el momento han realizado más de 30 entrevistas a personas cercanas a Valeria, lo peculiar del asunto, es que una de sus amigas más cercanas llamada Vivian no se ha presentado a brindar su declaración de forma oficial. Esto dijo el fiscal del estado, Salvador González de los Santos.

Se ha obtenido mucha información, lamentablemente hemos encontrado cierta resistencia por algunas personas por declararnos algunas cuestiones que a lo mejor pudieran ayudarnos a resolver mejor este tema

Pero eso no es todo, pues a esto se le suma la declaración de Paola, una joven que hizo algunas declaraciones por medio de las plataformas digitales y que, las autoridades han mencionado que tiene diferentes versiones, aunque su caso es el mismo, hasta el momento no se ha presentado para dar una declaración oficial.

Sí nos han dado información, pero consideramos que pudieran tener mayor información, pero entendemos por qué no se han querido abrir plenamente

Hasta ahora, no hay personas detenidas ni ninguna orden de aprehensión, ya que las autoridades a cargo de la investigación, han mencionado que necesitan pruebas más contundentes.

