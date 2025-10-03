¡Ellos son los primeros 3 TikTokers que entrarán a La Granja VIP por 24 horas!
El Sajat, Quique Galdeano y Leslie Gallardo son los primeros 3 influencers confirmados para vivir la aventura de La Granja VIP.
¡16 granjeros provenientes de TikTok vivirán antes que nadie la experiencia de La Granja VIP! Los creadores de contenido tendrán la oportunidad de conocer las instalaciones de La Granja VIP por 24 horas, pero no será nada sencillo, ya que ellos se adentrarán en las actividades rurales como cuidar animales, limpiar estiércoles y mucho más.
Al Extremo | Programa 2 de octubre del 2025
Primeros influencers que entrarán a La Granja VIP
El día de hoy se revelaron a los primeros 3 creadores de contenido que ya tienen su pase asegurado para la aventura del reality que desde ya ha dado de qué hablar. ¡Te contamos un poco más de ellos!
El Sajat: Es un creador de contenido que habla e informa en redes sociales de temas como Cultura Pop, realities, noticias de farándula, pero con un toque y estilo único.
Leslie Gallardo: Exparticipante de MasterChef Celebrity y diversos realities, en redes sociales muestra contenido de estilo de vida, consejos de belleza y experiencia de vida.
Quique Galdeano: Todólogo, empresario, comunicólogo, activista y conductor mexicano, conocido por ser el fundador del programa Escándala.
¿Cuándo entrarán los creadores de contenido a La Granja VIP?
Este 8 de octubre podrás ver las primeras impresiones de los creadores de los influencers entrando a La Granja VIP. Sigue atento a las redes sociales y al Sitio Oficial del reality, porque muy pronto revelaremos a los siguientes creadores de contenido que vivirán por 24 horas en La Granja VIP.