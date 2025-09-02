Estas son las señales de que una persona es hipócrita, según la psicología

La psicología es una ciencia en la que se estudia el comportamiento humano y el motivo que lleva a las personas a llevarlos a cabo. De esta manera nos da ciertas pautas para que podamos reconocer la personalidad de quien interactúa contigo.

En este caso es que nos vamos a centrar poder identificar a una persona hipócrita. Esta es una personalidad muy estudiada por lo que nos ofrece algunas pistas para que puedas identificarlas.

Poder detectar a estas personas a tiempo es importante para que te ahorres decepciones, proteges tu salud emocional y tienes la oportunidad de rodearte de gente auténtica.

¿Cómo detectar a una persona hipócrita?

Un de las señales que debes tener en cuenta es que el discurso no encaja con su lenguaje corporal. Es posible que alguien parezca que habla con sinceridad pero evita el contacto visual, o que diga estar feliz por nosotros, pero muestre un gesto de incomodidad. Es claramente un indicio de falsedad.

También tienes que tener en cuenta que una persona hipócrita utiliza excesivamente los piropos. Te darás cuenta ya que abusa de los halagos, los hace demasiado generales o parecen forzados y esto puede tratarse de una estrategia para caer bien rápidamente.

Las contradicciones son también un punto a tener en cuenta. Las inconsistencias suelen revelar que está mostrando una versión de sí misma que no es auténtica. Por último, estas personashablan mucho perolo hacen siempre desde la superficie. Prefieren centrar la conversación en los demás, evitando profundizar en sus propias experiencias o emociones, como si quisieran mantener una máscara intacta.

Ten en cuenta estas señales no para desconfiar de todas las personas con las que te relacionas sino para poder cuidar de tu bienestar.Desde la psicología aconsejan mantener límites claros, no compartir información personal demasiado rápido y observar si los actos de esa persona respaldan lo que dice.

