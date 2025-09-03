¿Emiliano Aguilar llamó “pelona” a Ángela Aguilar? El primogénito de Pepe rompe su promesa de mantener la paz

Tan solo un día después de asegurar que ya no diría nada sobre Pepe Aguilar y su familia, Emiliano Aguilar volvió a burlarse y hacer referencias hacia la polémica que ha protagonizado en los últimos días. Esta vez se burló de su media hermana, Ángela Aguilar, y de Christian Nodal.

A juzgar por las historias que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram, aunque aparentemente ya no quiera hacer revelaciones sobre los Aguilar, Emiliano todavía no está dispuesto a hacer la paz.

Tras la polémica de Emiliano Aguilar y Christian Nodal, Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo TV Azteca [VIDEO] Mientras los seguidores de Pepe Aguilar esperaban una postura sobre la polémica con Emiliano Aguilar y Christian Nodal, el cantante de regional mexicano sorprendió con un ‘inocente’ video.

Emiliano Aguilar se burla de memes donde llaman “pelona” a Ángela Aguilar y “Nopal” a Nodal

Este 2 de septiembre, Emiliano Aguilar ha estado compartiendo una gran cantidad de historias de Instagram de personas que lo apoyan y están escuchando su música. El hijo mayor de Pepe Aguilar se dedica a la música pero no en el regional mexicano sino en el rap; sus seguidores han estado escuchando canciones suyas, como “Con la frente en alto” y “La vida no es fácil”.

Sin embargo, entre las historias que Emiliano compartió y con las que mostró su aprobación, hay algunas que critican a su media hermana y cuñado, usando distintos apodos contra ellos.

“Tú y yo contra Nopal y la venenito”, dice una de las historias dirigidas al primogénito de Pepe Aguilar. Otra de las historias tiene un mensaje muy similar, pero dice: “Emiliano y yo contra el oompa loompa y la condorito”.

Emiliano también compartió un meme donde aparece una muñeca Bratz con cara de desaprobación y la frase: “Yo viendo cómo en cada polémica el nopal y la pelona se entierran solitos al hablar”.

Apenas el día de ayer Emiliano Aguilar publicó un video diciendo que ya no daría más declaraciones sobre Pepe Aguilar o su familia. “Ya dije lo que tenía que decir de estos lacras”, mencionó.

Anteriormente el hijo mayor de Pepe Aguilar publicó la captura de pantalla de una supuesta conversación en que Christian Nodal lo ataca y lo llama “mantenido treintón”. Emiliano ha publicado varias respuestas, entre ellas dijo que “de por sí se está hundiendo solo”.

También Pepe Aguilar protagonizó una polémica con su hijo mayor en los últimos días. El escándalo se soltó por un meme publicado en la cuenta de Instagram dedicada a “Gordo”, la mascota del cantante, donde se le comparaba con Emiliano.