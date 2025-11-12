SEP anuncia que se alargan las vacaciones de invierno: en esta fecha inician y acaban

Mientras la ciudadanía recibe los primeros impactos del cierre de año en el tema del clima, las instancias mexicanas en diferentes rubros están adecuando lo necesario para cuidar a los niños y demás sectores para no afectar a la educación. Y es que la SEP oficializó la extensión de las vacaciones de invierno y estas son las fechas exactas para inicio y final de este periodo entre 2025 y 2026.

¿Cuándo inician y cuándo terminan las vacaciones invernales de la SEP?

Tras la pandemia los calendarios educativos se vieron severamente afectados, pues se tuvieron que ajustar para no perder más días y horas valiosas que se perdieron por este tema de índole mundial. Por ello, los padres y familias ya saborean la cena y actividades a realizar en casi un mes de parón en las actividades escolares en la educación base de este país.

Es decir, la Secretaría de Educación Pública indicó que el último día de clases será el próximo viernes 19 de diciembre. Con esto, la vuelta se concretará el lunes 12 de enero, esperando que pasen por completo las actividades del denominado Día de Reyes. Por ello, los niños descansarán poco más de tres semanas.

¿Por qué se decidieron estas fechas para las vacaciones de invierno en la SEP?

Como se comentó ya, la pandemia ajustó este tipo de situaciones y en invierno regularmente se detenía el mes de actividades. Por ello, acercarse en cantidad de días es bastante positivo, tomando en cuenta que no se expondrá a los estudiantes a las temperaturas bajas que están siendo mucho más intensas que en años anteriores.

Por su parte, los maestros deben reportar a sus actividades el 7 de enero de 2026, esto para un Taller Intensivo para Personal con Funciones de Dirección. Mientras que el 8 y 9 de enero de 2026 el resto recibirá su Taller Intensivo para Docentes.