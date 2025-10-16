SEP: Estos días faltan para el inicio de las vacaciones de invierno 2025

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los momentos más esperados por las y los estudiantes afiliados a la Secretaría de Educación Pública. La SEP confirmó, desde hace unos meses, la fecha de las vacaciones de invierno, motivo por el cual aquí conocerás cuántos días faltan a partir de hoy.

Las vacaciones de invierno sirven para que las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria afiliados a la SEP disfruten de este periodo vacacional con su familia y seres queridos, lo anterior recordando que, durante esta etapa, México vive celebraciones como Navidad, Año Nuevo y el Día de los Reyes Magos.

¿Cuántos días faltan para las vacaciones de invierno de la SEP?

De acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Educación Pública, mismo que se entregó a mediados de este año, el inicio de las vacaciones de invierno será el 22 de diciembre del 2025. Dicho lo anterior, en estos momentos restan exactamente 68 días para este evento.

Con el objetivo de garantizar que estudiantes, egresadas, egresados y profesionistas obtengan su título y cédula profesional, la Jornada Nacional de Revisión Documental ha alcanzado a 15,064 instituciones educativas a nivel nacional.

Cabe mencionar que, si bien las vacaciones de invierno comienzan el 22 de diciembre, las y los alumnos afiliados a la SEP aún contarán con algunos puentes previos a esta fecha. En este sentido, el calendario establece que los estudiantes deberán volver a las aulas el lunes 12 de enero del 2026.

¿Cuántos puentes restan antes de las vacaciones de invierno de la SEP?

Será este viernes 31 de octubre cuando los estudiantes cuenten con un puente correspondiente a la SEP, pues durante este día se llevará a cabo la Junta de Consejo Técnico Escolar. Esta fecha se une al 1 y 2 de noviembre a celebrarse en sábado y domingo, por lo que se vislumbra un fin de semana sin precedentes para los alumnos.

Y, previo a la llegada de diciembre, los menores de edad contarán con dos días sin clases más en noviembre del 2025. El primero de ellos será el lunes 17 de noviembre como parte de la celebración de la Revolución Mexicana, mientras que el segundo es el viernes 28 por la Junta de Consejo Técnico Escolar.

