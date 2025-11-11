Estas seis alcaldías amanecerán este martes 11 de noviembre con heladas y a un grado bajo cero: activan alerta naranja

El Frente Frío No. 13 realmente ha causado un conflicto terrible a varios estados del país. Ante eso, la capital mexicana no se salvó de dicha situación. Las heladas que comenzarán desde la misma noche del 10 de noviembre se extenderán hasta el martes 11 del mismo mes. Por ello las autoridades de la CDMX activaron la alerta naranja en 6 alcaldías que recibirán frío extremo.

¿Serán las mejores de la CDMX? ¡Checa estas deliciosas marquesitas! TV Azteca [VIDEO] Rahmar encontró unas marquesitas espectaculares y no tardó en ponerles el sello de La pura sabrosura... ¿Serán las mejores de la CDMX? ¡No pierdas detalle!

Te puede interesar - ¿Qué significa una alerta naranja por las bajas temperaturas?

Te puede interesar - ¿Se puede activar alerta naranja por altas temperaturas?

¿Por qué activaron la alerta naranja en varias alcaldías de la CDMX?

El gobierno capitalino advirtió a la población sobre las bajas temperaturas que condicionarán el desarrollo de las actividades, sobre todo en el amanecer del 11 de noviembre. La alerta naranja indica que la Ciudad de México estará amaneciendo (entre el 10 el 11) entre 1 y 3 grados. Ante eso las alcaldías que deben extremar precauciones son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Aunque el frío no alcanza casos como otros estados que reciben la masa del aire ártico de manera tan terrible que se suspenden actividades como las clases a todos los niveles, se hace una exhortación a cuidar sobre todo a los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

¿Qué recomendaciones se dan para cuidarse en la alerta naranja de CDMX?

Aunque hay obviedades en este tipo de situaciones que el clima encrudece las actividades cotidianas de estudiantes y trabajadores, la Ciudad de México da las siguientes recomendaciones que pueden ser bastante útiles para contrarrestar los fríos extremos de estas fechas.