Colapsa la CDMX por lluvias: Inundaciones y encharcamientos se reportan en las 16 alcaldías (VIDEOS)

Las lluvias no dan tregua en la Ciudad de México, ya que la tarde de este viernes 10 de octubre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó alerta amarilla y naranja para las 16 alcaldías que conforman la capital, por lo que se pide a la ciudadanía tomar precauciones.

Fue a través de su cuenta de X, donde la dependencia capitalina anunció que a partir de las 14:00 horas y hasta las 21:00 horas se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros (litros por metro cuadrado).

¿En qué alcaldías de CDMX activaron alerta amarilla y alerta naranja por lluvias?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó que Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan permanecen con fuertes lluvias. La zona sur de la capital registra encharcamientos y chubascos.

En tanto Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco registran lluvias intensas, por lo que están en alerta naranja.

Así se encuentra Periférico Sur, entre Renato Leduc y Viaducto Tlalpan.

Esta y otras inundaciones se registran este viernes en CDMX debido a la fuerte lluvia pic.twitter.com/tRHafBa6lc — Monica Garza (@monicagarzag) October 10, 2025

¿Qué hacer en caso de lluvias si vivo en CDMX?

Las recomendaciones de las autoridades capitalinas son desde evitar que las coladeras de tapen con basura, tanto al interior como exterior de los hogares, así como cerrar ventanas y puertas. Es importante no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, además de quedarse en casa si no es necesario salir.



Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

#AlertaVialFIA | Se registra intensa #lluvia al sur de la CDMX.



Se registran severos encharcamientos en calles de la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan. Toma precauciones. pic.twitter.com/gbO8tsjztV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

¿Por qué está lloviendo en CDMX?

La tormenta tropical Raymond, que se formó al sur-suroeste del estado de Guerrero, está provocando lluvias torrenciales en, al menos, ocho entidades del país durante los próximos tres días, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre ellas, la Ciudad de México.

Y es que el paso de Raymond ya dejó dejó al menos 23 personas muertas, según reportes de autoridades de distintos estados del país, entre ellos, Veracruz y Hidalgo.

