SEP suspende clases por este nuevo puente en noviembre 2025

En noviembre, es un mes en el que se va a presentar el día de descanso obligatorio del 17. Sin embargo, en el calendario oficial de la SEP, se cuenta con otro fin de semana largo, un día de descanso que los alumnos van a poder aprovechar al máximo para relajarse.

Para que la comunidad estudiantil y los padres de familia no pasen desapercibida, esta fecha, te detallaremos cuáles serán los días en que los jóvenes alumnos no deben acudir a clase. Así que toma nota de todos los detalles al respecto.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Basándonos en el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, se observa que el 17 de noviembre es día feriado. Sin embargo, los jóvenes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) el 28 de noviembre hay Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria, por lo que las actividades se cancelan. Se reincorporarán las clases hasta el lunes 1 de diciembre.

No olvidemos que dicha medida, se aplica en todos los planteles del país, ya sean de educación pública o privada. Por lo tanto, los padres de familia no deben de preocuparse por llevar a los estudiantes a la escuela, así podrán disfrutar de un fin de semana largo.

¿Cuándo son las vacaciones de diciembre?

Como ya se sabe, estamos a pocas semanas de iniciar la gran celebración de Navidad y Año Nuevo, temporada en la que las escuelas suelen aplicar las vacaciones de invierno, permitiendo que los jóvenes puedan descansar y disfrutar de las importantes celebraciones.

En el calendario oficial de la SEP, se observa que las vacaciones van a iniciar desde el 22 de diciembre para terminar el viernes 9 de enero del 2026. Por lo que su regreso se efectuará para el lunes 12 de enero, incorporándose a sus actividades normales.

Por suerte, al poco tiempo de regresar de sus vacaciones, el 30 de enero, se efectuará otro Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria, generando que los jóvenes estudiantes de niveles básicos disfruten de un fin de semana largo, recuperando energía para poder continuar con sus actividades escolares.