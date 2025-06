⁠Aleks Syntek causa polémica al declarar que en su concierto solo hubo mujeres “que no perrean”

Aleks Syntek se ha vuelto a robar los reflectores por el reciente concierto que ofreció en el Auditorio Nacional donde interpretó sus más grandes éxitos; sin embargo, un día después publicó un polémico comentario en redes sociales.

¿Qué dijo Aleks Syntek?

A través de su cuenta de Instagram, Aleks Syntek compartió un polémico y extenso mensaje en donde presumió la presencia de mujeres músicos en su concierto; sin embargo, lo que llamó la atención fueron las palabras que utilizó.

El cantante mencionó que las mujeres que tocaron con él en el concierto “no perrean” y le recordó a la juventud que han comprado una idea falsa de la libertad.

“Eran 11 mujeres jóvenes músicos conmigo en el @auditoriomx, mujeres que no perrean si no les da la gana, porque son genios de la música y dignifican ese lugar que la música “trendy” les ha arrebatado. Yo no soy más que un escaparate para mostrarle a la juventud que les han vendido una idea errónea de la libertad cayendo en la auto misógina, la cosificación con una gran falta de apreciación trascendental”, publicó Aleks Syntek en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, Aleks Syntek las calificó como “damas”, lo que provocó la furia de algunas mujeres: “Para mí ellas son la continuación de la verdadera revolución y libertad femenina, y es un honor servirles a ellas y aplaudir su talento. Todo mi cariño y respeto para estas damas hermosas y auténticas y mil gracias por compartir conmigo la magia del arte de la música”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como mencionamos anteriormente, sus palabras no cayeron nada bien entre los internautas y en algunas mujeres que de inmediato se hicieron presentes en su publicación y externaron su malestar.

“Me gusta tu música, pero este post solo separa y segrega entre mujeres lo que “si” y lo que “no”. Sé un poco más crítico con lo que vas a subir en cuanto a tu posición o manera de pensar acerca de estos temas”, “Un hombre tratando de definir el valor de una mujer, basándose en si él aprueba sus comportamientos, de acuerdo a su propia moral. ¿Por qué no me sorprende?” y “La libertad femenina también incluye no ser juzgada por lo que decides hacer con tu cuerpo y tu talento, incluye poder enriquecer el mundo, en este caso el de la música, de la manera en que tu arte te dicta”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.