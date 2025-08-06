Si tu mejor amiga es de este signo del zodiaco, cuidado, podría traicionarte sin piedad

La fidelidad es un aspecto importante en una relación de amistad, y aunque parezca que no hay manera de advertirte sobre quién podría traicionarte a tus espaldas en momentos complicados de tu vida, la astrología sí puede darte una pista . Según se cree, los signos Aries, Libra, Sagitario, Acuario y Piscis son de aquellos de quienes deberías cuidarte. A continuación, te explicamos la razón.

¿Por qué estos signos son traicioneros e infieles?

Expertos en el Tarot y los horóscopos han coincidido en que estos signos tienen aspectos que podrían ser una red flag, aunque no necesariamente signifique que vayan a causarte el mal.

(Canva) Aunque cada signo del zodiaco tiene su lado bueno, también hay red flags que no debes ignorar.

El portal especializado El Horóscopo Negro, así como la pitonisa Soledad Monteagudo, explican cómo son cada uno de ellos:

Aries : estas personas son descritas como explosivas y les encanta “jugar con fuego” Por eso, encabezan la lista, porque sin duda buscarán la manera de llenar su ego con la tentación de ser el centro de la atención.

Libra : aunque en esencia son personas tranquilas y justas, los libra suelen tener un punto débil relacionado con la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Que buscarán complacer a todos y esto es un peligro a la hora de enfrentarse en un conflicto.

Sagitario : las personas nacidas con este signo tienen la fama de ser buenos amantes, y siempre buscan la libertad sobre todas las cosas. Así que no te sorprenda si miras cómo se aleja sin explicación alguna.

Acuario : al igual que Sagitario, este tipo de personas suelen ver primero por sí mismos, antes de pensar en las consecuencias de sus actos, así que pueden cortar lazos de forma muy fría.

Piscis: la emocionalidad de este signo es su característica más fuerte, pero también un arma de doble filo, porque esto impide que pueda ser fiel en su totalidad. ¿Cómo es esto? Resulta que si te idealiza, puede llegar a decepcionarse cuando se dé cuenta de que no eres lo que esperaba y de esta manera podría alejarse.

Entonces… ¿Cuáles son los signos del zodiaco más fieles?

(Especial/Canva) Hay 6 signos del zodiaco que son fieles y jamás te traicionarían.

En contraparte, existen signos del zodiaco de quienes puedes confiar , tales como:

Tauro.

Cáncer

Leo

Virgo

Escorpio

Capricornio.

¿Estás de acuerdo con esta teoría sobre los signos que son más y menos infieles?