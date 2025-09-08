Si ves una de estas 2 señales, significa que fuiste criado por padres inmaduros: lo dicen los psicólogos

Si bien los padres suelen actuar con lo que tienen a mano, contar con figuras inmaduras puede generar heridas profundas en la vida de los hijos. Para reconocer si la crianza estuvo marcada por este tipo de conductas, los psicólogos destacan la importancia de identificar las dos señales que evidencian un grado de inmadurez emocional.

¿Cuáles son las dos señales de padres inmaduros?

Los especialistas señalan que, cuando un progenitor carece de madurez emocional, tiende a trasladar a sus hijos cargas y emociones que no les corresponden.

Fuente: Canva Los psicólogos indican que los padres inmaduros se comportan de esta forma

Esto obliga a los niños a adaptarse prematuramente a situaciones propias de los adultos, generando culpa por expresar sus necesidades, aprendiendo a permanecer en silencio y desarrollando la tendencia a anteponer siempre a los demás antes que a sí mismos.

No obstante, existen dos señales claras e inequívocas que indican que ciertos comportamientos de los padres están ligados a su inmadurez emocional.



Respuestas defensivas o desde la victimización. Cada vez que intentabas expresar tus emociones, la reacción del progenitor solía ser a la defensiva o centrada en su propio malestar, lo que bloqueaba cualquier posibilidad de que te sintieras escuchado o validado. Este patrón enseña al niño que sus sentimientos no son importantes y dificulta el desarrollo de una comunicación emocional sana.

Roles invertidos o parentificación. En lugar de recibir cuidado y apoyo, eras tú quien debía escuchar, consolar y sostener a tus padres, asumiendo responsabilidades que no correspondían a tu edad. Esta dinámica puede generar confusión emocional, desgaste y la sensación de que tu bienestar siempre pasa a segundo plano frente al de los demás.

La psicóloga Ascen Castillo señaló a Vanitatis que siempre es bueno recordar que “lo que viviste no fue tu elección, pero hoy sí puedes elegir cómo cuidarte y reparar desde la raíz”. Una forma de volver a escribir una historia basada en la comunicación y el respeto.

¿Qué características tienen un niño criado por padres inmaduros?

Un niño criado por padres emocionalmente inmaduros suele desarrollar ciertas características y patrones de comportamiento como resultado de la dinámica familiar. Entre las más frecuentes, según Psychology Today, se encuentran:

