¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Guerrero y por qué?

Un Pueblo Mágico se distingue de otros lugares no solo por su riqueza cultural, sino también por lo bello de sus paisajes, por su intensa gastronomía y por la calidez de su gente. Todos estos aditamentos forman parte de Taxco, el cual es considerado el Pueblo Mágico más lindo de Guerrero.

Se trata de un lugar ideal para visitar solo, en una cita romántica o, bien, con el resto de la familia. Un punto a favor de Taxco es que es un Pueblo Mágico que está relativamente cerca de la Ciudad de México, por lo que luce interesante conocer cuánto dinero gastas en este lugar. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿Cuánto gastas en Taxco, el Pueblo Mágico más bonito de Guerrero?

Si tienes en mente visitar Taxco antes de que termine el año, debes saber que la opción más viable para llegar a este Pueblo Mágico es a través de un autobús, el cual tiene un costo redondo de 952 pesos en ADO. Aunado a ello, es preciso que contemples otro tipo de gastos necesarios como, por ejemplo, el alojamiento en un hotel.

Son muchos y muy variados los hoteles que se ubican en el centro de Taxco, por lo que el promedio de estos va de poco más de 1,300 pesos la noche considerando dos personas. Una vez contados estos cobros, lo siguiente dependerá exclusivamente de la persona y/o pareja, aunque debes saber que los precios son en esencia similares o incluso más bajos a los de la Ciudad de México.

¿Qué hacer en Taxco, Pueblito Mágico de Guerrero?

Entre los destinos turísticos que encontramos en este Pueblo Mágico, el que llama la atención es el Cristo que se encuentra en la zona elevada de Taxco, mismo que brinda una panorámica sin igual del pueblo y que, a su vez, permite ver cómo este se encuentra casi en su totalidad en un tono blanco.

La comida del lugar es por demás exquisita; además, en festividades importantes como Día de Muertos o Navidad la decoración está a otro nivel. Finalmente, es imposible asistir a Taxco sin conocer las minerías de plata y todos los artículos derivados de este metal, el cual es, en esencia, lo que caracteriza a este bello Pueblo Mágico.