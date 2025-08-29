Prepara este té y regula tu estado de ánimo

La salud de las personas no solo se basa en la alimentación y la actividad física, sino que existen otras alternativas o complementos que pueden traer grandes beneficios. Cuando se trata de trastornos del estado de ánimo, aparecen alternativas como los tés a base de productos que ofrece la naturaleza.

La denominada medicina tradicional es la que más ha ahondado en el uso de raíces, plantas, hojas y semillas para tratar dolencias y afecciones, o prevenir enfermedades. Luego, la ciencia se ha encargado de analizar los beneficios que ciertos productos naturales pueden tener sobre la salud y así han nacido interesantes descubrimientos.

¿Qué son los trastornos del estado de ánimo?

Expertos del Instituto Mayo Clinic, de Estados Unidos, describen a los trastornos del estado de ánimo como condiciones que afectan de manera emocional a las personas. El nerviosismo, la irritabilidad y la ansiedad pueden ser reflejos de estos y es necesario enfrentarlos para mejorar la calidad de vida.

Ante lo mencionado, remarcan que “si te preocupa la posibilidad de tener un trastorno del estado de ánimo, consulta a tu médico o a un profesional de la salud mental tan pronto como puedas”. De todos modos, algunas situaciones son controlables y es en este punto que aparece un té como el ideal para regular el estado de ánimo.

¿Cuál es el mejor té para estar tranquilo?

Desde el Instituto Mayo Clinic han destacado las bondades del extracto de manzanilla como una alternativa muy buena para reducir la intensidad y frecuencia de los episodios de ansiedad. Por lo tanto, el consumo del té de manzanilla puede ser una herramienta de ayuda ante la alteración de nuestro estado de ánimo.

En este punto, el Ministerio de Salud de Bolivia ha destacado que “la principal forma de utilizar la manzanilla es mediante la preparación de infusiones a partir de sus flores”. Un informe que ha difundido señala que beber té de manzanilla es recomendable para disminuir los síntomas de los trastornos de ansiedad generalizada porque es un calmante y relajante. “Uno de sus compuestos, la crisina, ayuda a promover el sueño, incluso bajo condiciones de estrés”, sentencia el escrito.

