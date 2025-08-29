3 secretos de expertos para no encorvarse y evitar una joroba en la espalda

Un juego de posturas rígidas no es la solución mágica para cuidar la espalda: existen 3 secretos para evitar una joroba.

Según el Dr. Xand van Tulleken, médico británico y presentador de la BBC de Londres, la clave para evitar encorvarse no está en quedarte tieso, sino en moverte, fortalecer tus músculos y revisar cómo te está afectando el estrés del día a día.

Estos 3 consejos podrían ayudarte más que cualquier aparato y si quieres hacerlo de la manera correcta, te contamos cómo.

¿Por qué no basta con sentarte derecho?

Durante años nos han dicho que mantener la espalda recta y los hombros hacia atrás es suficiente. Pero eso ya no aplica. Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), quedarse en una misma posición por horas puede agravar el dolor de espalda.

Canva Secretos para evitar la joroba: qué dice la mala postura de nuestra salud mental

Además, hay un impacto emocional que influye en cómo nos sentamos o caminamos. La postura también refleja nuestro estado de salud mental.

Por ejemplo, la joroba en la espalda puede simbolizar una carga emocional no resuelta: responsabilidades acumuladas, tristeza reprimida o años de estrés físico y mental. Es como si el cuerpo doblara el peso de lo vivido, reflejando dolor, cansancio y la necesidad urgente de soltar.

Los 3 secretos explicados para mejorar tu postura y prevenir joroba

Muévete con frecuencia, aunque sea poco

Quedarte sentado ocho horas seguidas, aunque sea en la silla más cara, puede generarte dolor. Lo ideal es estirarte, caminar, subir los brazos o mover el cuello cada hora. Fortalece tu espalda sin ponerte rígido

No necesitas un gimnasio. El Dr. Xand recomienda ejercicios simples, como levantar los brazos o hacer yoga y pilates en casa. Lo importante es que tu cuerpo pueda sostenerse solo. Cambia tu mentalidad y reduce el estrés

Muchas veces la postura encorvada no es por flojera, sino por ansiedad o tensión. Relajar tu mente puede ayudarte a soltar el cuerpo y evitar malas posturas crónicas.

Si el dolor persiste, es mejor acudir con un profesional. Algunos problemas de espalda pueden tener causas médicas que requieren atención especializada.