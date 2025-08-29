Este fue el último VIDEO de la influencer Esmeralda FG antes de ser asesinada

La influencer Esmeralda FG sigue siendo recordada por sus seguidores de la red social TikTok tras haber sido asesinada el pasado viernes 22 de agosto. La tragedia dejó a su marido e hijos también como víctimas y en sus posteos se lee el dolor de quienes disfrutaban de su contenido.

La muerte de Esmeralda FG se da en un mes marcado por las desgracias relacionadas con artistas y figuras surgidas en las redes sociales. Este asesinato, que aún está siendo investigado, ha dejado un profundo dolor en la comunidad virtual que acompañaba a la influencer y que aún se expresa en TikTok.

¿Cómo murió Esmeralda FG?

La muerte de Esmeralda FG no es una más y es que no llegó por causas naturales. Sucedió hace una semana en el barrio de San Andrés, de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Allí fue encontrada su camioneta y en su interior una escena devastadora.

La influencer, su marido y sus dos hijos menores de edad, habían sido asesinados. Por ahora, la investigación no tiene a personas detenidas y la principal hipótesis apunta a un tema relacionado con la actividad económica de su esposo, quien era productor de jitomate y compraba y vendía automóviles en Michoacán.

¿Cuál es fue último video de Esmeralda FG?

Quienes han sido parte del grupo de seguidores de Esmeralda FG sabrán que en su cuenta de TikTok ella mostraba detalles de su ostentosa vida. La influencer compartía videos de sus viajes, sus outfits, eventos a los que asistía y su amor por sus hijos.

Sin embargo, tras su asesinato, un video es el que más reproducciones está sumando y es que fue el último que publicó. Esmeralda FG compartió este contenido el 7 de agosto bajo el título “Desde Mi humilde ranchito” y en el que solo se observa su mano conduciendo su camioneta por Michoacán, escuchando un corrido y con el siguiente texto: "Él: en qué fraccionamiento vives? / Yo: viendo el msj desde mi colonia de terracería y pa’ acabarla llena de charcos porque llovió".