Madres solteras recibirán un apoyo de 24 mil pesos; estos son los pasos y requisitos

En el mes de noviembre de 2025, se ha abierto un nuevo registro de para madres solteras con el cual las interesadas podrán solicitar hasta 24 mil pesos. Para ello debes cumplir una serie de requisitos e inscribirte.

Hace poco iniciaron las incorporaciones para hombres y mujeres de 18 a 64 años, al programa de Vivienda para el Bienestar en el cual se le da prioridad a las madres solteras. A esto se suma uno nuevo que tiene como objetivo ayudar a las mujeres con hijos menores de 18 años. La ayuda será de 2 mil pesos y se entregará ese monto en 12 ocasiones.

¿Cuáles son los requisitos del Apoyo a Madres Solteras 2025?

Desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, han lanzado la convocatoria para madres solteras de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, que cumplan con los siguientes requisitos:



Vivir en alguno de los municipios del Edomex

Tener un hijo o hija menor de 18 años al momento del registro

Que la hija o hijo se encuentre en situación de orfandad del padre, madre, ambos, o persona tutora por COVID-19

El registro debe ser hecho por la madre, padre o tutor

Para llenar el formato de registro las madres solteras deben contar con los siguientes documentos:

