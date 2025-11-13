La Granja VIP: ¿Eleazar Gómez le ganaría en una pelea hipotética a “El Patrón”? Esto nos dice la IA

Esta quinta semana de La Granja VIP ha levantado los ánimos y no importa si seamos de los “rudos” o “técnicos”, no podemos negar que los cada vez más constantes roces entre Eleazar Gómez y Alberto “El Patrón” Del Río han puesto algo tensas la convivencia dentro de este reality donde incluso, ya hay granjeros que “han tomado” bandos.

Podríamos decir que todo comenzó el domingo de hace dos semanas, cuando en la Gala Eleazar eligió ver un video de “algo que sucedió” en La Granja y se enteró con unas declaraciones de Alberto Del Río, mismas que al parecer no le causaron mucha gracia, lo que con el paso de los días ha crecido en una burbuja tensa.

¿Quién ganaría en una pelea entre Alberto Del Río o Eleazar Gómez?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, esto es lo que nos dijo respecto a Alberto “El Patrón” Del Río

Alberto Del Río fue luchador profesional y artes marciales mixtas (MMA). Peleó en Pride FC, una de las ligas más duras de Japón, y también ha sido campeón de lucha libre en distintas ocasiones.

Entrenamiento físico y táctico: Tiene formación en lucha grecorromana, judo y jiu-jitsu, lo que lo hace muy completo para pelear cuerpo a cuerpo.

Por otro lado este fue el análisis respecto a Eleazar Gómez, es actor y cantante, con buena condición física, pero sin historial en deportes de combate o artes marciales, así que, de forma hipotética y comparando solo preparación y experiencia, el vencedor sería Alberto Del Río por amplia ventaja.

¿Por qué pelean Alberto Del Río y Eleazar Gómez?

El conflicto del día martes comenzó porque tras comer, “El Patrón” se acercó a Eleazar, quien estaba solo en la sala y le preguntó “¿cómo estás?”, a lo que este le respondió que ya no le afectaban las malas vibras y aseguró que desde la primera semana lo han querido hacer menos.

Poco después “El Patrón” confrontó a Eleazar y le dijo que lleva semanas repitiendo frases, copiando actitudes y generando tensión constante entre los granjeros e incluso lo acusó de querer controlar el juego con discursos que ya todos conocen.

Alberto Del Río finalmente le dijo a Eleazar que "sigue teniendo miedo", a lo que el actor respondió que "cómo le iba a tener miedo a un cirquero".

Entre confrontaciones y peleas verbales, las cosas entre ambos han ido subiendo de tono, hasta el día de hoy, así que te recomendamos NO perderte ningún momento de La Granja VIP a través de nuestro sitio web.