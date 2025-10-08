Esta es la tendencia que desaparecerá el uso del cepillo de dientes tradicional

Uno de los objetivos que supuestamente la tecnología cumple en la vida de las personas es el de facilitarle las cosas. En ese sentido, aunque limpiarse la boca con un cepillo de dientes no es una actividad que desgaste en demasía al ser humano, ya hay cepillos automáticos que lo hacen por uno. Sin embargo, la tendencia se está yendo cada vez más lejos, pues el cepillo sónico ya está aquí.

¿Por qué el cepillo de dientes será sustituido por el cepillo sónico?

Tal como se indicó desde el principio, los modelos de cepillos de dientes ya incluían el proceso tecnológico de modelos motorizados. Es decir, la persona seguía moviendo el cepillo por la boca con las técnicas que se enseñaron desde pequeños, pero ahora eso será sustituido también por un procedimiento que supuestamente es mucho más efectivo.

Lo que se indica como la gran novedad en este rubro de la higiene humana es el cepillo sónico. Este tipo de limpieza es utilizada por muchos dentistas en sus espacios de trabajo. Aquí la buena salud bucal se concreta con vibraciones de alta frecuencia que crean micro burbujas que pueden limpiar incluso entre los dientes y bajo las líneas de las encías.

¿Ya hay cepillos sónicos en el mercado?

Sí, este tipo de cepillos ya están al alcance de las personas y con precios bastante asequibles para algunos. Sin embargo, muchos expertos en salud bucal han indicado que este tipo de cepillos tampoco es que limpien la boca por sí solos. Es debido poseer una buena técnica de uso de las herramientas tecnológicas, sino serán igual de obsoletas que las personas que no se cepilla bien de la manera tradicional.

Es decir, aunque las herramientas faciliten o cambien el procedimiento, nunca va a desaparecer la necesidad de cepillarse los dientes al menos dos veces al día y cambiar constantemente las cabecillas de los cepillos.