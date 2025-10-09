La Granja VIP: ¿Lis Vega tiene miedo a la ‘funa’? Esto dijo previo al estreno del reality
La actriz reconoció que llega al reality de TV Azteca sin filtros, pues dijo que, en más de una ocasión, ha enfrentado duras críticas.
Con más de dos décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento mexicano, Lis Vega llegará a La Granja VIP, el reality de TV Azteca que se estrenará el próximo domingo 12 de octubre, sin miedo a ser ‘funada’, pues reconoció que en más de una ocasión ha enfrentado duras críticas, las cuales, más que vulnerarla, la han hecho más fuerte.
“Yo siempre he estado sin etiquetas y sin filtros. Antes de las redes, había programas que se dedicaban al bullyng a críticas. Vengo del rechazo, de mucho hate de gente que no me conocen, entonces, ¿cómo le puedo dar mucho poder de mis emociones a personas que no me conocen? Todo está en mi cabeza y hoy la verdad no me importa. Cuando tú sabes quién eres, nadie te hará dudar”, contó en entrevista con Malleza.
Liseska Vega Gálvez, mejor conocida como Lis Vega es una vedette, bailarina, actriz y cantante nacida en La Habana, Cuba, un 20 de octubre de 1977, la cual, desde su llegada a territorio nacional, en 1997, forjó una carrera en los reality shows de baile y en el teatro musical.
¿Quién fue el onceavo participante confirmado de La Granja VIP?
Este miércoles se dio a conocer que el onceavo participante confirmado de La Granja VIP es el influencer Omar Gil, mejor conocido como Omahi, quien posee 5.6 millones de seguidores en Instagram y más de 31 millones en TikTok.
El oriundo de Nuevo León se caracteriza por tener una personalidad extrovertida en redes sociales donde crea contenido tipo sketch, reflejando casos de la vida real con algo de humor. También es conocido por poner a prueba diversos artículos para comprobar si realmente funcionan y son lo que prometen, hasta compartir estilo de vida y momentos personales.
Además de Omahi y Lis Vega, los ‘granjeros’ confirmado, hasta el momento, son: Alfredo Adame, Kim Santal, Alberto del Río, Sandra Itzel, César Doroteo, Monala Diéz, Kike Mayagoitia, Carolina Ross y Jawy Méndez. No obstante, elreality de la televisora del Ajusco será conducido por el icónico Adal Ramones.