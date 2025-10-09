Esta conductora fue despedida por afirmar que los mexicanos son criminales; he aquí el video

Se confirmó que esta conductora perdió su trabajo y que fue notificada de esto momentos antes de entrar al aire en el programa que llevaba junto con otras compañeras. Su polémica más reciente (o la más fuerte) fue la concretada al afirmar y/o reproducir las afirmaciones de que los mexicanos son criminales. Por ello, algunos atribuyen el despido de Myrka Dellanos con este acontecimiento, qué se sabe al respecto.

¿Qué dijo exactamente Myrka Dellanos?

Esta conductora indicó en un debate de su programa que los mexicanos son criminales. Según ella, lo cual se ve en el video y explicó tiempo después de emitir esta opinión, solamente estaba replicando lo dicho por el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, aunque sus compañeras trataron de detenerla y le indicaron que corrigiera, ella se mostró reacia y siguió con su “argumentación” para emitir las posturas y que la gente se formará de su propia opinión.

Y es que las demás personas que se encontraban en la mesa de debate reaccionaron de inmediato ante lo que Myrka comentó. Sin embargo, ella dijo que no tenían por qué callarla y pidió que la dejaran terminar la información-postura que estaba indicando. Si bien, indicó que no se podía generalizar, siguió en la reproducción de un argumento que sostenía a los mexicanos como criminales.

¿Despidieron a esta conductora por estas opiniones?

Aunque no tendría tanta lógica que así fuera, algunos indican que ese fue el motivo de su despido. Este comentario se hizo viral hace cerca de seis meses, por lo que resulta extraño que la corrieran de su programa en estas fechas. Ante eso, sus compañeras indicaron que ella siempre formaría parte del programa.

Myrka también es conocida en el mundo de la farándula por ser ex novia de Luis Miguel. De hecho cuando ocurrieron las declaraciones, todos la ubicaban como la ex del cantante nacido en Puerto Rico.