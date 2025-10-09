Mesera quiso cobrar 35% de propina e insultó al cliente que se negó: video

Uno de los debates en la actualidad dentro del vasto mundo de las redes sociales trajo el tema de las propinas. En las horas recientes se ha vuelto viral el abandono aparente en el que se encuentra la zona turística de Tulum, situación generada por los malos tratos y precios excesivos. Y precisamente eso ocurrió con este sujeto, quien graba la forma en la que una mesera le exigió paga de 35% en la propina. Así sucedieron los hechos.

¿Qué pasó con este joven y la mesera que quiso cobrar propinas excesivas?

En el video de menos de dos minutos se percibe cómo este joven es confrontado por la mesera que le atendió para dejar 35% de propina. Ante eso, el joven indica que no es posible eso, que él tenía pensado dejar solamente el 15%. Eso provocó que la mujer (que no es grabada de frente) le indique al cliente que si no tiene dinero para estar en playas como la de Cancún, mejor no saliera.

Esto siguió por alrededor de dos minutos, metraje donde Carlos (el dueño de esta cuenta de TikTok) le dice a la persona que lo atendió que es demasiado. Sin embargo la mesera le cuestionó que si era la primera vez que salía de su pueblo. Además, al final amenaza al chico de sacarlo del sitio donde comió... por pobre.

¿Este video de la mesera cobrando el 35% es real?

Muchos de los usuarios indican que esto es un montaje, dado que Carlos todo el tiempo reaccionó sin ningún inconveniente. Y sí, parece que esto no documentó una situación real, sin embargo puso sobre la mesa el debate alrededor de las propinas, los cobros excesivos por el tema de la gentrificación y el mal trato hacia los turistas locales.

Y es que como se ha reportado en otras zonas de Quintana Roo, existen serios problemas con los cobros y tratos a los turistas nacionales e internacionales. Por ello, aunque se percibe bastante obvio que este video es armado, tuvo demasiadas reacciones de la gente que soltó sus experiencias en los comentarios.