¿Terminaron? Susana Zabaleta habla sobre las pruebas de infidelidad que mostró la ex de Ricardo Pérez

En las últimas semanas, Ricardo Pérez, se ha visto envuelto en los chismes de la farándula, en especial cuando los rumores lo vinculan con una posible infidelidad con su ex, poniendo en duda el amor que siente hacia su actual pareja, Susana Zabaleta.

¿Vio feo a Ángela Aguilar? Susana Zabaleta responde y Ricardo Pérez alza la voz por ella TV Azteca [VIDEO] Luego de que se viralizara un video donde supuestamente Susana Zabaleta desaprueba a Ángela Aguilar, la cantante fue cuestionada y Ricardo Pérez no dudó en tomar la palabra.

Después de un mar de comentarios y posibilidades, la hermosa actriz y cantante, ya habló al respecto, dejando en claro la situación y desmintiendo todo lo que se había hablado de su actual pareja.

¿Qué comentó Susana Zabaleta al respecto?

En una transmisión en vivo realizada por Susana Zabaleta, decidió afrontar todo el problema que se generó y los rumores sobre la infidelidad del creador de contenido. Exigiendo al público y a los medios de comunicación que dejen en paz a su pareja, aclarando que ella era consciente de esos mensajes.

Con dichas declaraciones desmintieron los hechos de mensajes románticos, explicando que ella propuso dicho intercambio de comentarios. En el portal de “Cállate los ojos”, recientemente se mostró que Ricardo Pérez y su ex Samii Herrera habían compartido mensajes, pero en dichos mensajes no se ve nada romántico o que se relacione con la infidelidad.

Al contrario, en dichos mensajes, se observa que el comediante pide dejar clara la situación entre ellos dos, resaltando que entre ellos no hubo ninguna fricción. Por otra parte, la cantante mexicana explica que ha sido un tema del que ambos hablaron al hacer pública su relación amorosa, debido a todos los retos que iban a enfrentar al ojo público.

¿Qué diferencia de edades tienen Ricardo y Susana?

El noviazgo entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ha generado mucha controversia, en especial por la gran diferencia de edades que tienen, provocando un sinfín de críticas por parte de los internautas o medios de comunicación. Él tiene 29 años, mientras que la cantante tiene 60 años, siendo una diferencia de 31 años.

Conociendo las declaraciones de la artista sobre el comediante mexicano, ya podemos confirmar que no hubo ningún tipo de infidelidad y que ella siempre estuvo enterada de toda la información, por lo que se ha cerrado el capítulo sobre el tema.