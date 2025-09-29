Temporada de lluvias: cómo impermeabilizar los espejos de tu coche con solo un elemento que tienes en tu casa
Existe un truco viral que permite que los espejos del carro no se mojen por las lluvias. Solo necesitas 1 ingrediente del hogar.
Con el pronóstico de lluvias intensas emitido en varias regiones de México, muchos conductores de vehículos deben extremar precauciones para circular con seguridad y evitar riesgos de accidentes en las carreteras más concurridas. Así es como la visibilidad juega un rol central a la hora de conducir.
Si bien todos los carros deben circular con limpiaparabrisas en días de lluvia para garantizar la mejor visibilidad, lo cierto es que también se puede aplicar un truco casero para optimizar este aspecto en los espejos laterales del coche. Solo se necesita 1 ingrediente y una maniobra de pocos minutos.
Truco casero para impermeabilizar los espejos del coche
Para impermeabilizar los espejos del coche con un solo ingrediente solo hace falta conseguir pasta dental blanca. Este elemento sirve para la higiene de los dientes, pero también forma parte de diversos procedimientos y trucos caseros de limpieza.
En este sentido, la impermeabilización de los espejos laterales del carro no son la excepción. Sus componentes garantizan que el agua no se adhiera al cristal y, por lo tanto, ofrece una mejor visibilidad a la hora de conducir.
Pasos para impermeabilizar los espejos del coche con pasta dental
- Colocar el carro en un sitio bajo techo, es decir, donde no se moje por la lluvia.
- Quitar el polvo o sustancias volátiles de los espejos laterales.
- Colocar pasta dental blanca con los dedos. Se debe cubrir de forma pareja todo el espejo lateral. Dejar secar unos 15 minutos.
- Quitar la pasta de dientes con movimientos circulares y un paño de microfibra. Este paso requiere de mucha paciencia.
¡Y listo! Ese es el truco casero fácil y sencillo de aplicar para impermeabilizar la superficie de los espejos del vehículo. De esta manera, se garantiza la más óptima visibilidad para el conductor en días de intensas lluvias.