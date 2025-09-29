Así fue el primer Exatlón de Evelyn Guijarro: mira cómo lucía hace 7 años

El tiempo ha pasado rápido desde que Evelyn Guijarro se convirtió en una de las figuras más queridas de Exatlón México. Hoy es reconocida como campeona y referente del Equipo Azul, pero su historia en el reality deportivo comenzó hace siete años, cuando sorprendió con su juventud, su disciplina y un carácter competitivo que la llevó a convertirse en finalista desde su primera aparición.

¿Cuándo debutó Evelyn Guijarro en Exatlón México?

La atleta tapatía llegó en la segunda temporada del programa, en 2018, cuando fue parte de los Contendientes. Tenía apenas 21 años y una trayectoria sólida en el lanzamiento de jabalina, disciplina en la que ya había destacado a nivel nacional. Su debut llamó la atención por la manera en que combinaba resistencia física, concentración mental y un carisma que pronto la convirtió en favorita del público. Ese año alcanzó el segundo lugar, un logro que marcó el inicio de una relación duradera con la audiencia y con el programa.

¿Cómo se veía Evelyn Guijarro en su primer Exatlón?

Las imágenes de aquella etapa muestran a Evelyn con una apariencia más juvenil, con el entusiasmo de quien vive su primera gran experiencia televisiva. En redes sociales, sus publicaciones revelaban la emoción de defender al Equipo Azul, al celebrar cada victoria colectiva y cada duelo individual. Incluso en competencias internacionales contra Exatlón Estados Unidos, su figura representaba el orgullo mexicano. La sonrisa fresca y la determinación en sus palabras reflejaban la esencia de una atleta que ya pensaba en grande.

Su paso por aquella temporada fue clave, pues le abrió la puerta a regresar en múltiples ocasiones. Evelyn se consolidó como una atleta constante, capaz de reinventarse cada vez que volvía a las arenas. Tras su debut como finalista, repitió la hazaña en la cuarta temporada y, finalmente, logró coronarse campeona en la octava entrega para confirmar así la evolución de su trayectoria.

Lo que comenzó hace siete años como un sueño juvenil, hoy es una realidad que inspira a miles de seguidores. La evolución de Evelyn se refleja en sus títulos y trofeos con la misma intensidad que en la madurez con la que afronta cada competencia. De aquella joven que aprendía a mantener la mente en el juego a la campeona consagrada que es en 2025, su historia demuestra que la disciplina y la constancia siempre dan frutos.