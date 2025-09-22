Tips: ¿Cuándo es el mejor mes del año para casarse?

Cuando alguien va a casarse, ya sea por el civil o al realizar la ceremonia por la iglesia, es importante que la pareja escoja el mes en que realizará la fiesta, ya que de esta manera podrá saber la estación del año que habrá, evitando que temas del clima puedan perjudicar la importante fiesta.

Es así que, a continuación, hablaremos a detalle cuándo es el mejor momento del año para hacer la boda. Todas son buenas opciones, pero todo dependerá de la decisión de los novios, situaciones que deben de considerarse durante la planeación. Considera algunos tips.

¿Cuál es el mejor mes para hacer una boda?

Es importante aclarar que no hay un mes perfecto para casarse, ya que todo dependerá de lo que quieran los novios y sus preferencias. Sin embargo, hay tips que los futuros esposos deben considerar.

Por ejemplo, marzo y abril son buenos momentos, puesto que será una fiesta donde el cielo despejado y el sol dominarán, por lo que los invitados y la pareja no deben de preocuparse por el frío. Solamente, la novia deberá de considerar ese factor para buscar un vestido que sea ligero para evitar el sudor.

Por otro lado, si son amantes de la temática otoñal junto a su temperatura, opta por septiembre y octubre, ya que las temperaturas comienzan a bajar, siendo una gran opción para los que aman los climas fríos. No olvides que es temporada de mayor lluvia, por lo que evita hacer la celebración en jardines.

Si te gustaría agregar alguna temática festiva, puedes optar por los meses de noviembre y diciembre, empleando una decoración de Día de Muertos o Navidad. En este caso, considera que el frío baja notablemente, por lo que deberán portar ropa caliente durante la fiesta o hacer la fiesta en espacios cerrados.

¿Cuál es el mes más común para casarse?

Usualmente, las parejas suelen escoger entre febrero, mayo, septiembre y octubre, meses donde los salones de fiestas suelen llenarse rápidamente por el clima que se experimenta, un factor que deberás de considerar al momento de hacer la planeación.

Se menciona que enero, febrero y noviembre suelen ser las épocas en que los salones son más económicos. Hay que recalcar que cualquier mes es bueno para casarse, aquí lo importante es que los novios se sientan a gusto con las elecciones que hagan para su fiesta. Sigue los tips y logra una celebración inolvidable.