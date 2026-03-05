Las consecuencias de tomar medicamentos caducados, según expertos

Son muchas las teorías e información que existe en torno a los medicamentos que los doctores recomiendan tomar a los pacientes que sufren algún tipo de trastorno o enfermedad, mismas que, en esencia, se utilizan para tratar estos estragos. Ahora bien, ¿te has preguntado qué ocurre con las personas que ingieren medicinas caducadas?

Tal y como ocurre con los alimentos y las bebidas, los medicamentos cuentan con una fecha de caducidad que se refleja en la caja o jarabe del mismo. En esencia, su duración es mucho más amplia que la de algún alimento, aunque esto no exime que haya personas que, pese a que esta haya caducado, sigan ingiriéndola sin ningún tipo de problema.

¿Consumir medicamentos caducados puede provocar la muerte?

Según información del doctor Alejandro Macías, es muy difícil que un medicamento caduco pueda derivar en la muerte de una persona, esto después de un caso denunciado en donde un paciente perdió la vida por presuntamente ingerir medicina caducada. Lo anterior, sin embargo, no sugiere que no existan problemas importantes en el organismo.

@dr.patricio_ochoa ¿De verdad un medicamento caduco te va a “hacer daño”? Spoiler: no funciona como la comida echada a perder. La fecha de caducidad no significa que el medicamento se vuelva tóxico ese día, sino que hasta esa fecha el fabricante garantiza su potencia, estabilidad y calidad, siempre que haya estado bien almacenado. Con el tiempo, lo más común es que el fármaco pierda potencia, no que se vuelva peligroso. Por eso, si te tomas un paracetamol caduco, el mayor problema suele ser que no te quite el dolor, no que te mande directo a urgencias. Ahora, ojo aquí: que algunos estudios hayan encontrado que muchos medicamentos sólidos (tabletas y cápsulas) pueden seguir siendo estables meses o incluso años después no significa que debas tomarlos. En casa no sabemos si estuvieron expuestos a calor, humedad, luz o si ya estaban abiertos… y ahí todo cambia. Además, hay medicamentos con los que no se juega: insulina, epinefrina, nitroglicerina, antibióticos líquidos o fármacos de emergencia. Si esos caducaron, se tiran. Así que sí, probablemente ese paracetamol del 2003 no te haga daño… pero tampoco te va a hacer nada. Si quieren saber mas de este tema vayan a checar el perfil de @Monalimentos ♬ original sound - Dr. Duck

Y es que, en casos de pacientes que tengan diabetes, epilepsia o enfermedades cardiacas, una dosis menos potente o caducada puede generar complicaciones en el cuerpo. Del mismo modo, consumir medicina que ya está fuera del rango establecido no solo no elimina la infección, sino que permite que las bacterias se vuelvan más resistentes.

En casos más complicados, consumir medicamentos ya caducados puede generar una contaminación bacteriana sobre todo en ejemplos como jarabes o gotas; del mismo modo, no se descarta que el cuerpo tenga reacciones adversas inesperadas que derivan, precisamente, de los cambios en la composición del producto que ya está fuera del rango de la fecha establecida.

¿Qué ocurre cuando un medicamento ya caducó?

Después de la fecha mencionada, la mayoría de medicamentos no se vuelven tóxicos en las próximas horas, sino que ocurre esto con el pasar de las semanas. Eso sí, tal situación permite que la medicina pierda muchos de sus efectos principales, lo cual impide que la enfermedad se pueda tratar de forma satisfactoria.