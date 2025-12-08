El truco casero con el que mantendrás al árbol de Navidad a salvo de tu gato

La proximidad de la Navidad mantiene a los ciudadanos viviendo días muy especiales en donde la decoración del hogar toma un papel principal. El armado del árbol navideño es uno de los momentos más esperados, pero también el que da inicio a un gran desafío para algunas familias.

Las luces, los adornos brillantes y la presencia de un árbol dentro del hogar que no está durante el resto del año, lo convierten en algo llamativo para las mascotas, en especial para los gatos. Estos curiosos animales suelen protagonizar videos en redes sociales en donde se los ve volcando árboles de Navidad por lo que evitarlo es sumamente necesario.

¿La curiosidad mató al gato?

Los árboles navideños se caracterizan por sus vibrantes colores, luces que encienden y apagan, y adornos que brillan. La belleza de este elemento tradicional de las celebraciones decembrinas seduce a la curiosidad innata de los felinos que se atreven a escalar sus ramas, rasguñar sus elementos decorativos y hasta morderlos.

Esta curiosidad no solo ha hecho que muchos árboles de Navidad sean derribados, sino que la vida del propio gato se pone en peligro. El uso de luces alimentadas con electricidad y adornos que al romperse desprenden fragmentos filosos podrían poner en riesgo su vida.

¿Cómo alejar a los gatos del árbol de Navidad?

Ante esta situación, y con el fin de evitar que se convierta en una seria problemática, el reconocido veterinario José María Zamora reveló un truco casero que permite alejar a los felinos de nuestro árbol de Navidad. Fue a través de sus redes sociales que el profesional dio a conocer la fórmula de un repelente para gatos.

“Mejor repelente de gatos para pino navideño”, es el título del video que el veterinario publicó en su cuenta de TikTok @chemanimals y en donde precisa que para preparar el repelente se requiere agua, una botella atomizadora, 4 cucharadas de hojas de menta seca y triturada, cáscara de toronja, jugo de un limón y un poco de limpiador con aroma a pino.

Tras mezclar estos ingredientes en la botella, debe dejarse reposar unas dos horas para poder utilizarla. El veterinario indicó que ese repelente debe ser rociado en las ramas inferiores del árbol de Navidad ya que su olor alejará a los felinos y disolverá sus intenciones de acercarse a sus decoraciones.