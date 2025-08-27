¿Problemas con migración? Brincos Dieras revela que Kevin Bicolor fue detenido en EU tras video con Adrián Marcelo

Durante su participación en el podcast La Cotorrisa, el comediante Brincos Dieras sorprendió con una anécdota relacionada con su compañero Kevin Bicolor. Según relató, el comediante tuvo un altercado con agentes migratorios en Estados Unidos debido a un material grabado previamente con Adrián Marcelo para YouTube.

El episodio ocurrió cuando Kevin intentaba cruzar la frontera y fue retenido para una revisión. Brincos explicó que las autoridades le cuestionaron sobre un video en el que aparecía consumiendo marihuana, lo que desató una serie de complicaciones.

El impacto en los comediantes regios

Brincos Dieras comentó que la situación de deportaciones en EU ha afectado al público que suele acudir a sus shows, pues muchos prefieren no salir por temor a los operativos del ICE. Además, mencionó que este ambiente también genera dificultades para los artistas que buscan presentarse en ciudades con alta comunidad migrante.

El caso de Kevin Bicolor evidenció cómo el contenido en redes puede ser usado en su contra. Aunque negó las acusaciones, los agentes le mostraron directamente el video donde aparecía fumando con Adrián Marcelo. Ante la presión, el comediante insistió en que todo formaba parte de un sketch y no de un consumo real.

Entre la polémica y el humor

A pesar del momento tenso, Brincos compartió la anécdota con un tono de humor, asegurando que su colega logró librarse de la situación al aclarar que el video no era prueba de una conducta personal. La historia dejó claro cómo la comedia digital puede tener consecuencias inesperadas en escenarios tan serios como un cruce fronterizo.

Más allá de la anécdota, el relato encendió el debate sobre el impacto que tienen los contenidos virales en la vida profesional de los comediantes. En tiempos donde todo queda registrado en internet, una escena de humor puede ser malinterpretada fuera de contexto y tener repercusiones inesperadas en situaciones tan delicadas como los trámites migratorios.