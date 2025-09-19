Con este truco casero podrás revivir las plantas marchitadas por el sol

Los hogares no son lo mismo sin la presencia de plantas y flores. Es por eso que muchas personas las eligen como elementos decorativos, pero también a modo de terapia y conexión con la naturaleza, motivo por el cual cuidarlas del sol y las altas temperaturas resulta necesario.

Tener en condiciones nuestro jardín demanda cierto tiempo y es, para muchas personas, un tiempo de interacción con la naturaleza y con su yo interior. Con el paso de los años, han ido surgiendo diferentes métodos y trucos con los cuales se puede mantener con vida a las plantas.

¿Por qué las plantas se marchitan con el sol?

Quienes poseen poblados jardines o simplemente un par de macetas, saben que existen algunos problemas que deben enfrentarse para que las plantas se mantengan radiantes. El exceso de agua, la falta de luz solar o las altas temperaturas pueden llegar a afectarlas.

Aunque las plantas requieren de la luz del sol, durante el verano este ejerce su trabajo con mayor intensidad. Por lo tanto, es muy común encontrar flores y plantas que se han rendido ante esta estrella y, si este es el motivo, viene bien aplicar un truco que te ayudará a devolverles la vida.

¿Qué truco casero ayuda a revivir las plantas?

Si en tu jardín encuentras plantas marchitas por el sol, un abono casero se convertirá en el mejor truco que puedes implementar. Por lo general, estas especies son invadidas por hongos u otras plagas cuando el sol las ha afectado.

Lo que recomiendan los expertos es utilizar un recipiente para crear un abono casero que se constituye de agua, bicarbonato de sodio y gel de aloe vera. Esta mezcla es ideal para regar tus plantas cada 7 o 10 días y, en poco tiempo, podrás ver grandes resultados y harás que tus plantas y flores regresen a la vida con todo su esplendor.