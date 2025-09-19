Kim Shantal fue la mayor sorpresa de Sandra Itzel en La Granja VIP: ¡es su segundo reality juntas!

Sandra Itzel nos confesó que le dio mucho gusto saber que Kim Shantal la acompañará en La Granja VIP : ¡ambas celebridades ya coincidieron en un reality, por lo que una alianza entre ellas no suena tan descabellado, sobre todo porque Kim necesitará mucho apoyo en el gallinero!

¿Preparada para perder el glamur? ¡Sandra Itzel está lista para La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] ¡Sandra Itzel va con todo! La cuarta granjera ha sido revelada y nos visitó para advertir que en La Granja VIP tendrá una actitud ‘todo terreno’.

¿Sandra Itzel podría aliarse con Kim Shantal?

En una divertida charla con nuestra host digital Mallezaa en la que salieron a la luz muchas picantes opiniones de La Granja VIP y sus celebridades confirmadas , Sandra Itzel se mostró emocionada porque va a competir con dos personas que le interesan en especial: Alfredo Adame y ¡Kim Shantal!

Para nuestra adorada Sandra, será muy interesante conocer a Alfredo Adame en el día a día ya que, más allá de las polémicas, el “Golden boy” tiene una trayectoria que a la actriz y bailarina le pareció muy interesante... ¡eso sí, nos aseguró que no le picará la cresta porque está muy bien enterada del lado animal de quien será su compañero!

Sobre Kim Shantal, Sandra Itzel sólo tuvo elogios para la bailarina e influencer ya que ambas coincidieron en otro reality show en el que, por cierto, ganaron el primer y el segundo lugar: ¡son muy competitivas cuando de movimiento se trata, así que el clima en el establo de La Granja VIP sí se va a poner intenso, sobre todo a la hora de los retos extremos!

"¡Nunca me lo esperé! (a Kim Shantal como granjera) sobre todo porque... ¡segundo reality juntas! Estuvimos en uno de baile y pues imagínate, primer lugar y segundo lugar, me da mucho gusto reencontrármela porque le tengo muchísimo cariño”, nos confesó.

A Mallezaa le fue imposible aguantarse las ganas de soltar la pregunta del millón: ¿podríamos ver una alianza entre Kim y Sandra ahora que sabemos que las dos se llevan bien y ya le saben a los realities? ¡La respuesta de Itzel nos dejó con la boca abierta, pues todo apunta a que sí ayudaría a su amiga a recoger huevos ya que ella le teme a las aves !

"¡Claro que sí! Podemos llegar a acuerdos, yo soy mucho del corazón, de lo que es correcto (…) obviamente están las amistades y habrá muchos con los que me reencontraré, quiero que todo surja ahí en La Granja”, soltó Sandra Itzel.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

¿Qué crees, Sandra Itzel y Kim Shantal nos podrían regalar la primera alianza poderosa de La Granja VIP o la actriz mejor se decidirá por unirse a Alfredo Adame que tiene un carácter más explosivo? ¡No te pierdas este alucinante reality show a partir del próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!