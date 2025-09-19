Isabella Ladera demanda a Beéle por el vídeo íntimo filtrado

Isabella Ladera y Beéle siguen estando en el ojo de la tormenta luego de que el pasado 7 de septiembre se filtrara un video íntimo en el que ellos son los protagonistas. El revuelo fue tal que no solo ha impactado en las redes sociales sino también en los medios de comunicación y hoy tiene un nuevo capítulo.

Según trascendió, la modelo e influencer decidió demandar legalmente a Beéle por la difusión del video, por lo que la historia entre ambos sigue sumando temperatura. Isabella Ladera le reclama al cantante una recomposición de más de 50 mil dólares.

¿Quién filtró el video entre Isabella Ladera y Beéle?

Según se reconstruye de lo que Isabella Ladera ha precisado, el video en cuestión fue grabado en 2023 cuando mantenían una relación sentimental. Sin embargo, cuando el amor llegó a su fin y decidieron tomar caminos diferentes, ella borró el video de su teléfono en mayo de 2024.

La influencer manifestó que le pidió a Beéle que también borrara ese video de su dispositivo móvil pero este se habría negado. Ahora, con el video circulando en las plataformas digitales, Isabella Ladera acusa a su expareja de haber sido quien filtró el video o de haber permitido que eso ocurriera, mientras el cantante colombiano ha señalado que él no lo filtró y que tomará acciones legales contra los responsables y quienes lo difundan sin su consentimiento.

¿Isabella Ladera denunció a Beéle?

A poco más de una semana de que el video íntimo se filtrara, la polémica entre ambos ha tenido un nuevo capítulo que comenzó con una denuncia que Isabella Ladera interpuso contra Beéle. Fue radicada en el condado de Miami-Dade y en ella reclama una recomposición de más de 50 mil dólares.

La denuncia contra Beéle es por ciberacoso sexual, invasión de privacidad, negligencia e imposición intencional de angustia emocional. Además, la denuncia de Isabella Ladera incluye los nombres de otras personas que podrían haber sido partícipes de la filtración del video que dio lugar a la polémica.

