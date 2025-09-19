Qué tan saludable es comer pan de muerto: esto dicen los expertos sobre sus calorías

Ya viene la temporada del pan de muerto, una de las más esperadas por los amantes de la repostería mexicana. Y contrario a lo que muchos podrían pensar, no es necesario restringirlo por completo para cumplir con una alimentación equilibrada, sino que basta con comer las cantidades adecuadas para el organismo.

¿Cuántas calorías tiene el pan de muerto?

Una pieza de 100 gramos de pan de muerto contiene un aproximado de 400 kilocalorías, según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por lo que se recomienda no excederse para no superar las cantidades sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomiendan una ingesta de 1000 a 1500 por día.

Esta moderación es importante al considerar que usualmente esta receta mexicana suele acompañarse con bebidas como chocolate caliente, o incluso hay versiones que tienen ingredientes adicionales que aumentan su valor.

Canva No es necesario sacrificar la dieta para comer pan de muerto

Además, debe contemplarse que esto no sustituye a las comidas, por lo que resta el aporte nutricional de cada platillo incluido en la dieta.

En este sentido, es posible deducir que comer pan de muerto es saludable, siempre y cuando se combine con otros alimentos ricos en nutrientes, vitaminas y fibra. Al mismo tiempo, se sugiere combinar con actividad física y evitar el estilo de vida sedentario.

3 tips para que comer pan de muerto sea más saludable

1. Elige versiones bajas en azúcar. Uno de los mejores aspectos sobre esta receta, es que puede reinventarse en la preparación y aun así conservar su esencia original. Gracias a esta versatilidad, es posible encontrar versiones sanas del pan de muerto que son gluten free, con ajonjolí en vez de azúcar o endulzados con piloncillo.

Canva Existen versiones de pan de muerto con menos azúcar y que siguen siendo deliciosas

2. Acompaña con bebidas sin grasas y/o endulzantes añadidos. Aunque este delicioso platillo mexicano combina perfecto con el chocolate caliente o las malteadas, no siempre es la opción más saludable. Sustituye estas bebidas azucaradas por infusiones naturales, tés y café.

3. Distribuye las porciones. Otra alternativa para que el pan de muerto sea saludable, consiste simplemente en distribuir las porciones que vas a ingerir. Es decir, en lugar de comerte una pieza entera el mismo día, puedes ingerir solo la mitad y guardar el resto para el día siguiente.